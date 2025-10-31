【無料あり】ワールドシリーズ第6戦はどこで見られる？NHK総合・BS・アマプラ・SPOTVは？

MLBの頂上決戦「ワールドシリーズ2025」は日本時間の11月1日(土)に第6戦が開催される。

本記事では、MLBワールドシリーズ第6戦の無料視聴方法などを紹介している。

【11月1日開催】MLBワールドシリーズ第6戦はどこで見られる？

MLBワールドシリーズ2025の第6戦は、日本時間の11月1日(土)に開催される。

テレビ放送は地上波が『NHK総合』、BSが『NHK BSプレミアム4K』、ネット配信が『プライムビデオ』、『SPOTV NOW』、『MLB.tv』の3ネットがライブ視聴可能となる。

なお、衛星放送『J SPORTS』は同日18時30分からの録画放送を予定している。

ここまで3勝をマークしているトロント・ブルージェイズと2勝のロサンゼルス・ドジャースによる一戦。ドジャースは山本由伸がワールドシリーズ2試合目となる先発入りを果たしている。

MLBワールドシリーズを無料視聴する方法は？

前述のとおり、『Amazon Prime Video』、『MLB.tv(Amazon)』の両方で無料体験期間が設けられている。

【Amazonプライムビデオ】30日間無料トライアルあり

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なしでMLBポストシーズンの試合を視聴可能。ロサンゼルス・ドジャースの全試合がライブ配信されており、ブルージェイズとのワールドシリーズもリアルタイムで楽しむことができる。

プライム会員には30日間の無料体験期間が用意されており、期間中は追加費用なしで全試合の視聴が可能。体験終了後は月額600円(税込)で自動更新となるが、期間中に解約すれば料金は発生しない。無料体験を活用すれば、ブルージェイズとの熱戦をコストを掛けずに観戦できる。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料トライアルあり

Amazonプライムビデオ内の『MLB.tv』でも、ワールドシリーズを含むMLBポストシーズン全試合をライブ配信。初回登録者は7日間の無料体験を利用でき、期間中に解約すれば料金は一切かからない。

無料体験終了後は月額4,220円(税込)で自動更新となるが、ライブ配信だけでなく試合終了後の見逃し配信にも対応。現地実況・英語解説で本場の雰囲気をそのまま楽しみたいファンにおすすめ。

MLBワールドシリーズ2025｜Amazonでの配信スケジュール

ロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズによるワールドシリーズ2025はAmazonプライムビデオでも視聴可能だ。視聴形態は2つあり『MLB.tv(Amazon7日間無料体験あり)』に加えて、『Amazon Prime Video』では全試合をライブ中継する。第6戦: 11/1(土) 9:00

対戦: ブルージェイズvsドジャース

配信: プライムビデオ(無料体験あり)／MLB.tv(Amazon無料体験あり)

※すべて日本時間。編成や開始時刻は変更となる場合があります。最新の情報はMLB公式および各サービスの案内で確認してください。

MLBワールドシリーズ2025｜関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。