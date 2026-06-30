北中米ワールドカップ(W杯)2026の次は、2030年にワールドカップが開催される。

本記事では、2030年ワールドカップの開催地や出場チーム数を紹介する。

2030年ワールドカップはどこで開催？

2030年ワールドカップは、モロッコ・スペイン・ポルトガルによる3カ国共催で実施。さらに、ウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイでも100周年記念試合として1試合ずつが行われる。

メインのホスト国はモロッコ・スペイン・ポルトガルであり、大部分はその3カ国で試合が行われるが、全体としては6カ国での実施となる。

なお、開催期間は2030年6月13日～7月12日予定となっている。

2030年ワールドカップ 開催情報

主開催国：モロッコ・スペイン・ポルトガル

100周年記念主催開催国：ウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイ(記念試合 各1試合のみ開催)

開催期間：2030年6月13日～7月12日

2030年ワールドカップの参加チーム数は？

2030年ワールドカップには、2026年大会同様に48チームが参加予定だ。次回大会において、2022年大会までの32チームでの開催、または拡大を行う予定は伝えられていない。

なお、開催国枠となるモロッコ・スペイン・ポルトガル・ウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイには既に本大会の出場権が与えられている。

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