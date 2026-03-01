Amazon新生活セールは、2026年3月3日(火)の先行セールから開催される。

本記事では、Amazon新生活セールの開催日程やポイントアップキャンペーン情報などを紹介する。

Amazon新生活セールはいつからいつまで？

Amazon新生活セールは、2026年3月3日(火)0時00分から3月9日(月)23時59分まで開催。3月6日(金)0時00分からが本セールとなり、3月3日(火)0時00分から本セールまでの期間は先行セールだが、一部商品のラインナップなどを除いて参加方法やポイント還元率などに差はない。

Amazon新生活セールは、進学や就職、転居など環境の移り変わる時期に開催されるセールのこと。期間中、ポイント還元率がアップするだけでなく、この季節に適した商品がセール価格で販売される。

後述で詳しく紹介しているポイントアップキャンペーンにエントリーすることでお得にお買い物をすることができる。

▶Amazon新生活セール最新情報を公式サイトでチェック

Amazon新生活セールでは最大14％のポイントアップ！

Amazon新生活セールをお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはセール特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。各種条件を満たせば、最大18%のポイント還元が受けられる。

ポイントアップの方法は？

Amazon

ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中(2026年2月17日(火)12:00～2026年3月9日(月)23:59)にキャンペーンへエントリーのうえ、対象期間中(2026年3月3日(火)00:00～3月9日(月)23:59)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大14%（最大5,000ポイント）還元する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3%（Amazon Mastercardの通常還元率を含む）、コカ・コーラ、Huaweiの対象商品購入で＋4.0%（販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品のみ）。さらに対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケア）の購入でさらに5.5%アップする。

※最大14%のポイント還元はドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケアの対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

※ベビー服・スポーツウェア・ゴルフシューズ・ゴルフバッグ・スマートウォッチ・美容家電・サプリメント・ビタミンは5.5%ポイントアップ対象外

▶Amazon新生活セール 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップの獲得例

※コカ・コーラまたはHuawei対象商品購入は最大でも片方のみしか満たせないため、最大14%が適用。

プライム会員かつAmazon Mastercard保有者であれば、その時点で4.5%の還元が受けられるのでかなりお得。

さらに、ドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケアの商品であればさらに5.5%の還元が追加され、かつコカ・コーラまたはHuaweiの対象商品なら4.0%も加算。これにより、最大14%が実現する。

Amazonで商品を購入される方は、Amazon MasterCardへの加入がおすすめ！年会費無料で今なら新規加入で2,000ポイントが付与されるので、この機会に加入されてみてはいかがだろうか。

▶年会費無料&2,000ポイントプレゼント！新生活セールでショッピングするならAmazon MasterCard支払いがお得！

Amazon新生活セールのおすすめ目玉商品

今回のAmazon新生活セールでは、「Amazon Fire TV Stick 4K Plus」などのAmazonデバイス、掃除機や炊飯器、ゲーミングモニターなどの家電製品、洗剤やプロテインなどの買い溜めがお得な日用品までセール対象となっている。

セール販売は在庫限りとなり、人気商品は開始直後に売り切れとなってしまう可能性もあるため、気になるアイテムは素早く購入できるようにほしいものリストに入れておくなど準備を済ませておくことをお勧めする。

Amazon新生活セールの対象品(事前公開品)

Amazon新生活セール お得な支払い方法は？

【おすすめ】Amazon MasterCard

Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

同カードで支払いを行った場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーで自動的に3%還元される。プライム会員の1.5%と合わせて4.5%還元となる。

▶Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

新生活セール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

