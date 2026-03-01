Goal.com
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260227_AmazonAmazon
【3/3(火)～】Amazon新生活セール開催！割引対象商品をチェック
Tsutomu Maeda

Amazon新生活セールはいつから開始？セール日程・ポイントアップキャンペーン情報

2026年3月のアマゾン新生活セールはいつからいつまで開催される？実施日程やポイントアップキャンペーン情報、割引対象商品を紹介。

3/3(火)～3/9(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セール2026

先行セールが2026年3月3日(火)～開催

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazon新生活セールは、2026年3月3日(火)の先行セールから開催される。

本記事では、Amazon新生活セールの開催日程やポイントアップキャンペーン情報などを紹介する。

Amazon新生活セールはいつからいつまで？

Amazon新生活セールは、2026年3月3日(火)0時00分から3月9日(月)23時59分まで開催。3月6日(金)0時00分からが本セールとなり、3月3日(火)0時00分から本セールまでの期間は先行セールだが、一部商品のラインナップなどを除いて参加方法やポイント還元率などに差はない。

Amazon新生活セールは、進学や就職、転居など環境の移り変わる時期に開催されるセールのこと。期間中、ポイント還元率がアップするだけでなく、この季節に適した商品がセール価格で販売される。

後述で詳しく紹介しているポイントアップキャンペーンにエントリーすることでお得にお買い物をすることができる。

▶Amazon死因生活セール最新情報を公式サイトでチェック

Amazon新生活セールでは最大14％のポイントアップ！

Amazon新生活セールをお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはセール特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。各種条件を満たせば、最大18%のポイント還元が受けられる。

ポイントアップの方法は？

amazon new life sale 2026Amazon

ポイントアップキャンペーンは、エントリー期間中(2026年2月17日(火)12:00～2026年3月9日(月)23:59)にキャンペーンへエントリーのうえ、対象期間中(2026年3月3日(火)00:00～3月9日(月)23:59)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大14%（最大5,000ポイント）還元する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでのお買い物で最大＋3%（Amazon Mastercardの通常還元率を含む）、コカ・コーラ、Huaweiの対象商品購入で＋4.0%（販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品のみ）。さらに対象カテゴリー商品（ドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケア）の購入でさらに5.5%アップする。

※最大14%のポイント還元はドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケアの対象商品を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。
※ベビー服・スポーツウェア・ゴルフシューズ・ゴルフバッグ・スマートウォッチ・美容家電・サプリメント・ビタミンは5.5%ポイントアップ対象外

▶Amazon新生活セール 公式サイトよりポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップの獲得例

条件ポイント加算
プライム会員＋1.5%
Amazon Mastercardでの支払い＋最大3.0%
(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)
対象商品の購入
(コカ・コーラ)		＋1.5%
(※販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品に限る)
対象商品の購入
(Huawei)		＋1.5%
(※販売元と出荷元がAmazon.co.jpの商品に限る)
対象カテゴリー商品の購入
(ドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケア)		＋5.5%

※コカ・コーラまたはHuawei対象商品購入は最大でも片方のみしか満たせないため、最大14%が適用。

プライム会員かつAmazon Mastercard保有者であれば、その時点で4.5%の還元が受けられるのでかなりお得。

さらに、ドラッグストア・ファッション・コスメ・ヘアケアの商品であればさらに5.5%の還元が追加され、かつコカ・コーラまたはHuaweiの対象商品なら4.0%も加算。これにより、最大14%が実現する。

Amazonで商品を購入される方は、Amazon MasterCardへの加入がおすすめ！年会費無料で今なら新規加入で2,000ポイントが付与されるので、この機会に加入されてみてはいかがだろうか。

▶年会費無料&2,000ポイントプレゼント！新生活セールでショッピングするならAmazon MasterCard支払いがお得！

Amazon新生活セールのおすすめ目玉商品

今回のAmazon新生活セールでは、「Amazon Fire TV Stick 4K Plus」などのAmazonデバイス、掃除機や炊飯器、ゲーミングモニターなどの家電製品、洗剤やプロテインなどの買い溜めがお得な日用品までセール対象となっている。

セール販売は在庫限りとなり、人気商品は開始直後に売り切れとなってしまう可能性もあるため、気になるアイテムは素早く購入できるようにほしいものリストに入れておくなど準備を済ませておくことをお勧めする。

Amazon新生活セールの対象品(事前公開品)

20260227_Amazon_1_1【New】Amazon Echo Dot Max (エコードットマックス)(2025年発売) - Alexaスピーカー、部屋中に広がるサウンド、スマートホームハブ内蔵、グレーシャーホワイト 20260227_Amazon_1_2Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー 20260227_Amazon_1_3Amazon Fire HD 10 キッズモデル (10インチ) ブルー 対象年齢3歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
20260227_Amazon_2_1Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー 20260227_Amazon_2_2Amazon Fire HD 10 キッズプロ (10インチ) ギャラクシー 対象年齢6歳から 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題 20260227_Amazon_2_3Alexa対応音声認識リモコン Pro | 対応する別売りのFire TV本体が必要です
20260227_Amazon_3_1【New】Amazon Echo Studio (エコースタジオ) 最新モデル (2025年発売) - 没入感ある空間オーディオ、Dolby Atmos、スマートホームハブ内蔵、グラファイト 20260227_Amazon_3_2【New】Amazon Echo Show 11 (エコーショー11) (2025年発売) - シームレスなデザイン、11インチフルHDスマートディスプレイ with Alexa、空間オーディオ、グラファイト 20260227_Amazon_3_3Amazon Fire HD 8 キッズモデル (8インチ) ディズニープリンセス / 3GB RAM 対象年齢3歳から | 数千点のキッズコンテンツが1年間使い放題
20260227_Amazon_4_1日立(HITACHI) 掃除機 かるパックスティック 紙パック式 スティッククリーナー PKV-BK3K V ライトラベンダー 日本製 強力パワー 軽量 自走式 20260227_Amazon_4_2オムロン 上腕式血圧計 HEM-7600シリーズ ブラック HEM-7600T-BK 20260227_Amazon_4_3HyperX SoloCast 2 コンデンサーマイク USBマイク 内蔵ショックマウント ポップフィルター
20260227_Amazon_5_1Razer BlackShark V2 X ゲーミングヘッドセット 3.5mmアナログ 7.1ch サラウンド 特許技術採用50mmドライバー 単一指向性マイク ノイズキャンセリング 高遮音性イヤーカップ 軽量240g 20260227_Amazon_5_2TOSHIBA(東芝) 電子レンジ 17L 縦開き 単機能 フラットテーブル レンジ バックライト液晶 一人暮らし お弁当 解凍/あたため 900W時短あたため 20260227_Amazon_5_3シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB ラベンダーパープル wi-fiモデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量
20260227_Amazon_6_1Levoit (レボイト) 空気清浄機 脱臭強化モデル 20畳 Core P350 花粉対策 集じん 小型 消臭 省エネ 20260227_Amazon_6_2COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 20260227_Amazon_6_3Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
20260227_Amazon_7_1IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 240Hz 1ms HDR AdaptiveSync 搭載 HFSパネル ブラック 無輝点保証 (HDMI/DisplayPort/VESA/チルト角調整/日本メーカー) EX-GD251UH 20260227_Amazon_7_2Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC AM) 大風量 速乾【Amazon.co.jp限定】 20260227_Amazon_7_3象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IHタイプ 日本製 保温30時間 ブラック NW-VE10-BA
20260227_Amazon_8_1ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1㎏ 明治【Amazon.co.jp限定】 20260227_Amazon_8_2【まとめ買い】 LISTERINE(リステリン) クールミント 1000ml×2個 マウスウォッシュ 殺菌 爽快 口臭 歯肉炎 予防 医薬部外品 薬用 ミント味 20260227_Amazon_8_3ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]
20260227_Amazon_9_1ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ココア味 920g 明治 NEXTBODY【Amazon.co.jp限定】 20260227_Amazon_9_2アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ 20260227_Amazon_9_3アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 部屋干し 詰め替え 2000ｇ
20260227_Amazon_10_1Ajinomoto 味の素 クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ コーンクリーム スティック 15本入(プロテイン スープ protein 高たんぱく質 タンパク質 ビタミン D カルシウム) 20260227_Amazon_10_2【パンツ Lサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ (9~15kg)160枚(40枚×4) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】 20260227_Amazon_10_3by Amazon シーチキン Lフレーク 70g×12缶
20260227_Amazon_11_1【ケース販売】明治 ザバス(SAVAS) ミルクプロテイン 脂肪ゼロ バナナ風味 200ml×24本 高たんぱく ビタミン配合 国内自社工場製造 20260227_Amazon_11_2アサヒ飲料 十六茶 630ml×24本 20260227_Amazon_11_3BOSCH (ボッシュ) 国産車バッテリー HT-55B19L Hightec JIS AMS 充電制御車・標準車対応 (HTP-60B19L 後継モデル)
20260227_Amazon_12_1山善(YAMAZEN) ポールハンガー ホワイト NPH-165(WH) 20260227_Amazon_12_2【食洗機対応モデル】 サーモス ステンレスポット 1.0L ダークグレー 保温ポット 卓上ポット 保温保冷 広口設計 TTG-1000 DGY 20260227_Amazon_12_3ドウシシャ 棚 ルミナス互換 メタルルミナスラック 幅120 5段 スチールラック 収納棚 幅120×奥行46×高さ180cm 全体耐荷重400kg頑丈 キャスター付き
20260227_Amazon_13_1MIZUNO(ミズノ) メンズ 5本指ソックス 10cm丈 ワンポイント 3足組 スクール 高耐久設計 学校 制服 部活 スポーツ489-276メンズ 20260227_Amazon_13_2okamoto(オカモト) 学校へ行こう スクールソックス 4足組 ハイソックス丈 銀イオン 消臭 抗菌防臭 つま先・かかと丈夫加工402-340ガールズ 20260227_Amazon_13_3new balance(ニューバランス) ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子 ファーストシューズ 12.0 cm~対応ベビー/キッズスニーカー

Amazon新生活セール お得な支払い方法は？

【おすすめ】Amazon MasterCard

Amazon Mastercard (入会費・年会費 永年無料)では、新規入会・初回利用で2,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施している。

同カードで支払いを行った場合、ポイントアップキャンペーンへのエントリーで自動的に3%還元される。プライム会員の1.5%と合わせて4.5%還元となる。

▶Amazon MasterCardを入会費・年会費無料で発行！初回利用で2,000ポイントプレゼント

Amazonプライム会員ならさらにお得！特典一覧

新生活セール期間中以外でも、Amazonプライム会員なら様々な会員特典が充実。各種サービスは以下の通りとなっている。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music追加料金なしで1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Amazon Music Unlimitedプライム会員ならお得な割引料金プランを利用できる
(8)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(9)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(10)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの10%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

