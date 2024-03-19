4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥vsルイス・ネリ戦が東京ドームで開催される。
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本記事では、井上尚弥vsネリ戦の開催日程、テレビ放送/ネット配信予定などを詳しく紹介する。
井上尚弥vsネリはいつ開催？
4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチの井上尚弥vsネリ戦は、5月6日(月)に東京ドームで開催される。
当日は『Prime Video Presents Live Boxing 8』として、全4試合を実施予定。対戦カードは以下の通りとなる。
|試合順
|対戦カード
|階級
|未定
|井上尚弥(大橋) vs ルイス・ネリ(メキシコ)
|4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ
|未定
|井上拓真(大橋) vs 石田匠(井岡)
|WBA世界バンタム級タイトルマッチ
|未定
|ユーリ阿久井政悟(倉敷守安) vs 桑原拓(大橋)
|WBA世界フライ級タイトルマッチ
|未定
|ジェイソン・マロニー(オーストラリア) vs 武居由樹(大橋)
|WBO世界バンタム級タイトルマッチ
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井上尚弥vsネリはどこで放送する？
井上尚弥vsネリ戦を含む4試合は、ネット動画配信サービス「Amazonプライムビデオ」で『Prime Video Presents Live Boxing 8』として独占ライブ配信される。そのため、地上波などテレビ放送は予定されていない。
Amazonプライム会員であれば視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されており、期間内であれば無料で視聴することができる。
|チャンネル
|放送時間
|Amazonプライムビデオ
|5/6(月)開始時刻未定
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