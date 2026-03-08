Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20260304 nadeshiko japan(C)Getty images
女子アジア杯はDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得
Tsutomu Maeda

なでしこジャパン 女子アジアカップ第3戦はいつ？何時から？日程・放送予定

【サッカー日本女子代表】AFC女子アジアカップ2026が開幕。サッカー日本女子代表の第3戦、ベトナム女子代表戦の試合日程や放送・配信予定を紹介する。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DAZN

女子アジアカップ2026はDAZNが全試合独占ライブ配信！

DMM×DAZNホーダイならDAZNプラン月額最安値

今ならPayPayポイント付与キャンペーンを実施中

AFC女子アジアカップ2026

DMM×DAZNホーダイがお得

最安値で視聴

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）がAFC女子アジアカップ2026グループステージの第3戦でベトナム女子代表と対戦する。

女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

本記事では、なでしこジャパンの女子アジアカップ第3戦の試合日時や放送予定、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン 女子アジアカップ第3戦はいつ？

AFC女子アジアカップ2026グループC第3節ベトナム女子代表vsなでしこジャパンは、日本時間2026年3月10日(火)18:00にキックオフを迎える、会場はオーストラリアのシドニーにあるウェスタン・シドニー・スタジアムだ。

ラウンドAFC女子アジアカップ2026
グループC第3節
キックオフ日時
(日本時間)		2026年3月10日(火)
18:00
対戦カード日本女子代表 vs ベトナム女子代表
会場ウェスタン・シドニー・スタジアム
(オーストラリア)
放送・配信DAZN

※開催日程・対戦カードは変更となる場合があります。

女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

AFC女子アジアカップ｜テレビ放送・ネット配信予定

AFC女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。なでしこジャパン戦を含む全試合が『DAZN』でライブ配信される予定だ。

そのため、地上波を含むテレビ放送、他のプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

AFC女子アジアカップ｜おすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本女子代表戦を含む全試合をライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

afc asian cup 2026 womenDAZN

DAZNで女子アジアカップをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

女子アジアカップはDAZN独占配信！DMM×DAZNホーダイ経由の視聴がお得最安値で視聴

0