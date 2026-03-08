なでしこジャパン 女子アジアカップ第3戦はいつ？何時から？日程・放送予定

サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）がAFC女子アジアカップ2026グループステージの第3戦でベトナム女子代表と対戦する。

本記事では、なでしこジャパンの女子アジアカップ第3戦の試合日時や放送予定、視聴方法を紹介する。

なでしこジャパン 女子アジアカップ第3戦はいつ？

AFC女子アジアカップ2026グループC第3節ベトナム女子代表vsなでしこジャパンは、日本時間2026年3月10日(火)18:00にキックオフを迎える、会場はオーストラリアのシドニーにあるウェスタン・シドニー・スタジアムだ。

ラウンド AFC女子アジアカップ2026

グループC第3節 キックオフ日時

(日本時間) 2026年3月10日(火)

18:00 対戦カード 日本女子代表 vs ベトナム女子代表 会場 ウェスタン・シドニー・スタジアム

(オーストラリア) 放送・配信 DAZN

※開催日程・対戦カードは変更となる場合があります。

AFC女子アジアカップ｜テレビ放送・ネット配信予定

AFC女子アジアカップ2026は、ネット『DAZN』で独占ライブ配信。なでしこジャパン戦を含む全試合が『DAZN』でライブ配信される予定だ。

そのため、地上波を含むテレビ放送、他のプラットフォームでのネット配信は予定されていない。

AFC女子アジアカップ｜おすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本女子代表戦を含む全試合をライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DAZN

DAZNで女子アジアカップをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

