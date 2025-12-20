「ニチレイ presents オールジャパン メダリスト･オン･アイス 2025」が、全日本フィギュアスケート選手権2025直後に行われる。
本記事では、メダリスト・オン・アイス2025の日程や出場選手一覧を紹介する。
メダリスト・オン・アイス2025の日程はいつ？
メダリスト・オン・アイス2025は、12月22日(月)に国立代々木競技場第一体育館で開催。開場は14:00、開演は15:00、終了は17:45に予定されている。終了時間については、出演選手の人数によって前後する。
メダリスト・オン・アイス2025の出演予定選手一覧
メダリスト・オン・アイス2025の出演選手は、全日本フィギュアスケート選手権2025終了後に確定する。
出演の条件は、男女シングルが「全日本選手権1位～3位の選手・全日本ジュニア選手権1位～3位の選手」「オリンピック冬季大会(2026ミラノ・コルティナ)・世界選手権・四大陸選手権・世界ジュニア選手権の代表選手および主催者推薦選手」となっている。ペア・アイスダンスが「全日本選手権1位の選手」「オリンピック冬季大会(2026ミラノ・コルティナ)・世界選手権・四大陸選手権の代表選手・および主催者推薦選手」だ。
すでに出演が決定している選手は以下の通り。
|選手名
|条件
|中田 璃士
|全日本ジュニア選手権 1位
|西野 太翔
|全日本ジュニア選手権 2位
|蛯原 大弥
|全日本ジュニア選手権 3位
|佐久間 陸
|全日本ノービス選手権A 1位
|島田 麻央
|全日本ジュニア選手権 1位
|岡 万佑子
|全日本ジュニア選手権 2位
|岡田 芽依
|全日本ジュニア選手権 3位
|宮﨑 花凜
|全日本ノービス選手権A 1位
メダリスト・オン・アイス2025の視聴方法
メダリスト・オン・アイス2025は、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』、CS『フジテレビTWO』で生中継。また、ネット『FOD』でもライブ配信される。衛星放送『BSフジ』では、12月31日(水)18:00～19:55に録画放送予定だ。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。
|放送・配信
|形態
|中継日時
|フジテレビ
|地上波
|12/22(月)15:00-17:48
|フジテレビTWO
|CS
|12/22(月)15:00～18:00
|BSフジ
|BS
|12/31(水)18:00～19:55
|FODプレミアム(Amazonあり)
|ネット
|12/22(月)15:00～18:00
【期間限定200円！】FODでの視聴がおすすめ！
上述の通り、メダリスト・オン・アイス2025は地上波『フジテレビ系列』で誰でも視聴することができるが、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』での視聴がおすすめだ。
『FODプレミアム』は月額制のサブスクリプションサービスだが、『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となる。さらに、『FOD』ではメダリスト・オン・アイスの出演選手を決める全日本フィギュアスケート選手権2025を全種目・全演技完全ライブ配信予定。スマホやタブレット、PCから視聴できるため、いつでもどこでも視聴できる点も魅力だ。
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。