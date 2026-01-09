「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」のグループステージ第2節で、U-23日本代表がU-23UAE(アラブ首長国連邦)代表と対戦する。

本記事では、UAEvs日本の開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

UAEvs日本のキックオフ時刻はいつ？何時から？

U23アジア杯で、日本はグループBでUAE、カタール、UAEと同居しており、第2戦ではUAEと対戦。第1戦では日本がシリアに5-0、UAEがカタールに2-0で勝利しており、ともに連勝を目指す一戦となる。キックオフ日時は日本時間1月10日(土)20:30で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。

ラウンド：グループB第2節

対戦カード：U-23UAE代表 vs U-23日本代表

試合日程：2026年1月10日(土)

キックオフ：20:30(日本時間)

会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

UAEvs日本の放送・配信スケジュール

UAEvs日本を含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

『DAZN』を視聴する場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

U23アジア杯 日本の招集選手一覧

U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。