「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」の準決勝に、U-23日本代表が出場する。

本記事では、日本戦の開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

準決勝 日本戦のキックオフ時刻はいつ？何時にキックオフ？

U23アジア杯で、日本はグループBでシリア、UAE、カタールと同居したが、3戦全勝の首位で決勝トーナメントに進出。準々決勝でもヨルダンをPK戦の末に撃破し、準決勝に進んだ。続く準々決勝では、オーストラリアvs韓国の勝者と対戦する。

キックオフ日時は日本時間1月20日(火)20:30で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。

ラウンド：準決勝

対戦カード：U-23日本代表 vs オーストラリアor韓国

試合日程：2026年1月20日(火)

キックオフ：20:30(日本時間)

会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

準決勝 日本戦のテレビ放送・ネット配信スケジュール

日本の準決勝を含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジア杯 日本の招集選手一覧

U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。