「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」のグループステージ第1節で、U-23日本代表がU-23シリア代表と対戦する。

本記事では、日本vsシリアの開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本vsシリアはいつ？何時から？

U23アジア杯で、日本はグループBでシリア、カタール、UAEと同居。初戦では、シリアと対戦する。キックオフ日時は日本時間1月7日(水)20:30で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。

ラウンド：グループB第1節

対戦カード：U-23日本代表 vs U-23シリア代表

試合日程：2026年1月7日(水)

キックオフ：20:30(日本時間)

会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

日本vsシリアのテレビ放送・ネット配信予定

日本vsシリアを含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

ただし、初戦の日本vsシリアのみ『DAZN』非会員であっても無料視聴が可能となっている。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

日本vsシリアは無料視聴可能だが、大会を通してそれ以外の試合を視聴するなら『DAZN』有料プランの加入が必須となる。その場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

U23アジア杯 日本の招集選手一覧

U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。