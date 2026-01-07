「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」のグループステージ第1節で、U-23日本代表がU-23シリア代表と対戦する。
本記事では、日本vsシリアの開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本vsシリアはいつ？何時から？
U23アジア杯で、日本はグループBでシリア、カタール、UAEと同居。初戦では、シリアと対戦する。キックオフ日時は日本時間1月7日(水)20:30で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。
- ラウンド：グループB第1節
- 対戦カード：U-23日本代表 vs U-23シリア代表
- 試合日程：2026年1月7日(水)
- キックオフ：20:30(日本時間)
- 会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)
日本vsシリアのテレビ放送・ネット配信予定
日本vsシリアを含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。
ただし、初戦の日本vsシリアのみ『DAZN』非会員であっても無料視聴が可能となっている。
U23アジア杯のおすすめ視聴方法
日本vsシリアは無料視聴可能だが、大会を通してそれ以外の試合を視聴するなら『DAZN』有料プランの加入が必須となる。その場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
U23アジア杯 日本の招集選手一覧
U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。
|ポジション
|背番号
|選手名
|所属
|GK
|12
|濱﨑 知康
|明治大
|1
|⼩林 将天
|FC東京
|23
|荒木 琉偉
|ガンバ大阪
|DF
|16
|小泉 佳絃
|明治大
|5
|市原 吏音
|RB大宮アルディージャ
|2
|梅木 怜
|FC今治
|21
|関富 貫太
|桐蔭横浜大
|4
|永野 修都
|ガイナーレ鳥取
|3
|土屋 櫂大
|川崎フロンターレ
|22
|岡部 タリクカナイ颯斗
|東洋大
|15
|森 壮一朗
|名古屋グランパス
|MF
|8
|大関 友翔
|川崎フロンターレ
|6
|小倉 幸成
|法政大
|7
|石渡 ネルソン
|いわきFC
|10
|佐藤 龍之介
|FC東京
|17
|嶋本 悠大
|清水エスパルス
|14
|川合 徳孟
|ジュビロ磐田
|FW
|20
|古谷 柊介
|東京国際大
|18
|久米 遥太
|早稲田大
|9
|ンワディケ ウチェブライアン世雄
|桐蔭横浜大
|11
|横山 夢樹
|セレッソ大阪
|19
|道脇 豊
|SKベフェレン(ベルギー)
|13
|石橋 瀬凪
|湘南ベルマーレ
|監督
|大岩剛