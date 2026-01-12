このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
U23日本代表 アジアカップ第3戦はいつ？何時から？試合日程・メンバー・放送/配信予定

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」に臨むU-23日本代表の第3戦(グループステージ第3節)はいつ開催？キックオフ時刻は何時？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。招集メンバーは？

「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」のグループステージ第3節で、U-23日本代表がU-23カタール代表と対戦する。

本記事では、日本vsカタールの開始日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本vsカタールのキックオフ時刻はいつ？何時から？

U23アジア杯で、日本はグループBでシリア、UAE、カタールと同居しており、第3戦ではカタールと対戦。日本が連勝、カタールが連敗している状況でのグループ最終節となる。キックオフ日時は日本時間1月14日(水)午前1:30で、会場はサウジアラビア・ジェッダのKing Abdullah Sports City Hall Stadiumだ。

  • ラウンド：グループB第3節
  • 対戦カード：U-23日本代表 vs U-23カタール代表
  • 試合日程：2026年1月14日(水)
  • キックオフ：午前1:30(日本時間)
  • 会場：King Abdullah Sports City Hall Stadium(ジェッダ/サウジアラビア)

日本vsカタールの放送・配信スケジュール

日本vsカタールを含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジア杯のおすすめ視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

『DAZN』を視聴する場合、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

U23アジア杯 日本の招集選手一覧

U23アジア杯に招集されている日本の選手一覧は以下の通り。

ポジション背番号選手名所属
GK12濱﨑 知康明治大
1⼩林 将天FC東京
23荒木 琉偉ガンバ大阪
DF16小泉 佳絃明治大
5市原 吏音RB大宮アルディージャ
2梅木 怜FC今治
21関富 貫太桐蔭横浜大
4永野 修都ガイナーレ鳥取
3土屋 櫂大川崎フロンターレ
22岡部 タリクカナイ颯斗東洋大
15森 壮一朗名古屋グランパス
MF8大関 友翔川崎フロンターレ
6小倉 幸成法政大
7石渡 ネルソンいわきFC
10佐藤 龍之介FC東京
17嶋本 悠大清水エスパルス
14川合 徳孟ジュビロ磐田
FW20古谷 柊介東京国際大
18久米 遥太早稲田大
9ンワディケ ウチェブライアン世雄桐蔭横浜大
11横山 夢樹セレッソ大阪
19道脇 豊SKベフェレン(ベルギー)
13石橋 瀬凪湘南ベルマーレ
監督 大岩剛 

