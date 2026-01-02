ダカールラリー2026はいつ？何時から？日程・中継予定

1978年から開催されるダカール・ラリーの2026年大会が開催される。世界一過酷なモータースポーツ競技とも言われるダカール・ラリーの第48回目となる今大会は、サウジアラビアが会場となり、現地時間2026年1月3日にスタートする。

本記事では、ダカール・ラリーの日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ダカール・ラリー2026｜大会日程

ダカール・ラリー2026は、現地時間1月3日(土)にプロローグが開催され、1月17日(土)に最終日を迎える。

サウジアラビアのヤンブーからスタートし、コースは砂丘や岩山、広大な平原の高速区間など多彩な地形を含むステージで構成され、ゴールはスタート地点のヤンブーとなる。また、マラソンステージは外部からのサポートを受けずに走り切るステージとなっている。

■ダカール・ラリーの大会日程

ステージ 日程 ルート 距離 プロローグ 1/3(土) ヤンブー～ヤンブー 98km ステージ1 1/4(日) ヤンブー～ヤンブー 518km ステージ2 1/5(月) ヤンブー～アルウラ 504km ステージ3 1/6(火) アルウラ～アルウラ 666km ステージ4 1/7(水) アルウラ～アルウラ

（マラソン） 666km ステージ5 1/8(木) アルウラ～ハイル

（マラソン） 428km ステージ6 1/9(金) ハイル～リヤド

（マラソン） 920km 休養日 1/10(土) リヤド - ステージ7 1/11(日) リヤド～ワディ・アド・ダワシル 876km ステージ8 1/12(月) ワディ・アド・ダワシル～ワディ・アド・ダワシル 717km ステージ9 1/13(火) ワディ・アド・ダワシル～ビーシャ

（マラソン） 531km ステージ10 1/14(水) ビーシャ～ビーシャ

（マラソン） 469km ステージ11 1/15(木) ビーシャ～アルハナキヤ 882km ステージ12 1/16(金) アルハナキヤ～ヤンブー 718km ステージ13 1/17(土) ヤンブー～ヤンブー 141km

ダカール・ラリー2026｜放送・配信予定

ダカール・ラリーは衛星放送『J SPORTS 3』、ネット『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』でデイリーハイライトが配信される。

日程 ステージ 放送・配信時間 1月3日(土) プロローグ 1月5日(月)0:00～1:00 1月4日(日) ステージ1 1月6日(火)0:00～1:00 1月5日(月) ステージ2 1月7日(水)0:00～1:00 1月6日(火) ステージ3 1月8日(木)0:00～1:00 1月7日(水) ステージ4 1月9日(金)0:00～1:00 1月8日(木) ステージ5 1月10日(土)0:00～1:00 1月9日(金) ステージ6 1月11日(日)0:00～1:00 1月10日(土) 休養日 1月12日(月)0:00～1:00 1月11日(日) ステージ7 1月13日(火)0:00～1:00 1月12日(月) ステージ8 1月14日(水)0:00～1:00 1月13日(火) ステージ9 1月15日(木)0:00～1:00 1月14日(水) ステージ10 1月16日(金)0:00～1:00 1月15日(木) ステージ11 1月17日(土)0:00～1:00 1月16日(金) ステージ12 1月18日(日)0:00～1:00 1月17日(土) ステージ13 1月19日(月)0:00～1:00

ダカール・ラリー｜無料視聴方法

前述の通り、ダカール・ラリーは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能だ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

