ダカールラリー2026はいつ？何時から？日程・中継予定

1978年から開催されるダカール・ラリーの2026年大会が開催される。世界一過酷なモータースポーツ競技とも言われるダカール・ラリーの第48回目となる今大会は、サウジアラビアが会場となり、現地時間2026年1月3日にスタートする。
本記事では、ダカール・ラリーの日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介する。
ダカール・ラリー2026｜大会日程
ダカール・ラリー2026は、現地時間1月3日(土)にプロローグが開催され、1月17日(土)に最終日を迎える。
サウジアラビアのヤンブーからスタートし、コースは砂丘や岩山、広大な平原の高速区間など多彩な地形を含むステージで構成され、ゴールはスタート地点のヤンブーとなる。また、マラソンステージは外部からのサポートを受けずに走り切るステージとなっている。
■ダカール・ラリーの大会日程
|ステージ
|日程
|ルート
|距離
|プロローグ
|1/3(土)
|ヤンブー～ヤンブー
|98km
|ステージ1
|1/4(日)
|ヤンブー～ヤンブー
|518km
|ステージ2
|1/5(月)
|ヤンブー～アルウラ
|504km
|ステージ3
|1/6(火)
|アルウラ～アルウラ
|666km
|ステージ4
|1/7(水)
|アルウラ～アルウラ
（マラソン）
|666km
|ステージ5
|1/8(木)
|アルウラ～ハイル
（マラソン）
|428km
|ステージ6
|1/9(金)
|ハイル～リヤド
（マラソン）
|920km
|休養日
|1/10(土)
|リヤド
|-
|ステージ7
|1/11(日)
|リヤド～ワディ・アド・ダワシル
|876km
|ステージ8
|1/12(月)
|ワディ・アド・ダワシル～ワディ・アド・ダワシル
|717km
|ステージ9
|1/13(火)
|ワディ・アド・ダワシル～ビーシャ
（マラソン）
|531km
|ステージ10
|1/14(水)
|ビーシャ～ビーシャ
（マラソン）
|469km
|ステージ11
|1/15(木)
|ビーシャ～アルハナキヤ
|882km
|ステージ12
|1/16(金)
|アルハナキヤ～ヤンブー
|718km
|ステージ13
|1/17(土)
|ヤンブー～ヤンブー
|141km
ダカール・ラリー2026｜放送・配信予定
ダカール・ラリーは衛星放送『J SPORTS 3』、ネット『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』でデイリーハイライトが配信される。
|日程
|ステージ
|放送・配信時間
|1月3日(土)
|プロローグ
|1月5日(月)0:00～1:00
|1月4日(日)
|ステージ1
|1月6日(火)0:00～1:00
|1月5日(月)
|ステージ2
|1月7日(水)0:00～1:00
|1月6日(火)
|ステージ3
|1月8日(木)0:00～1:00
|1月7日(水)
|ステージ4
|1月9日(金)0:00～1:00
|1月8日(木)
|ステージ5
|1月10日(土)0:00～1:00
|1月9日(金)
|ステージ6
|1月11日(日)0:00～1:00
|1月10日(土)
|休養日
|1月12日(月)0:00～1:00
|1月11日(日)
|ステージ7
|1月13日(火)0:00～1:00
|1月12日(月)
|ステージ8
|1月14日(水)0:00～1:00
|1月13日(火)
|ステージ9
|1月15日(木)0:00～1:00
|1月14日(水)
|ステージ10
|1月16日(金)0:00～1:00
|1月15日(木)
|ステージ11
|1月17日(土)0:00～1:00
|1月16日(金)
|ステージ12
|1月18日(日)0:00～1:00
|1月17日(土)
|ステージ13
|1月19日(月)0:00～1:00
ダカール・ラリー｜無料視聴方法
前述の通り、ダカール・ラリーは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・配信される。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能だ。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス
- 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。