このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
dakarGetty Images
ダカール・ラリーをAmazonで無料視聴！
Yuta Tokuma

ダカールラリー2026はいつ？何時から？日程・中継予定

ダカールラリー2026はいつ？大会日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

Amazonなら14日間無料体験あり

J SPORTS

ダカール・ラリー


Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

まずは14日間無料トライアルで視聴

月額

2,840円(税込)

まずは無料体験登録

1978年から開催されるダカール・ラリーの2026年大会が開催される。世界一過酷なモータースポーツ競技とも言われるダカール・ラリーの第48回目となる今大会は、サウジアラビアが会場となり、現地時間2026年1月3日にスタートする。

ダカール・ラリーをAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから無料体験はこちら

本記事では、ダカール・ラリーの日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介する。

ダカール・ラリー2026｜大会日程

ダカール・ラリー2026は、現地時間1月3日(土)にプロローグが開催され、1月17日(土)に最終日を迎える。

サウジアラビアのヤンブーからスタートし、コースは砂丘や岩山、広大な平原の高速区間など多彩な地形を含むステージで構成され、ゴールはスタート地点のヤンブーとなる。また、マラソンステージは外部からのサポートを受けずに走り切るステージとなっている。

■ダカール・ラリーの大会日程

ステージ日程ルート距離
プロローグ1/3(土)ヤンブー～ヤンブー98km
ステージ11/4(日)ヤンブー～ヤンブー518km
ステージ21/5(月)ヤンブー～アルウラ504km
ステージ31/6(火)アルウラ～アルウラ666km
ステージ41/7(水)アルウラ～アルウラ
（マラソン）		666km
ステージ51/8(木)アルウラ～ハイル
（マラソン）		428km
ステージ61/9(金)ハイル～リヤド
（マラソン）		920km
休養日1/10(土)リヤド-
ステージ71/11(日)リヤド～ワディ・アド・ダワシル876km
ステージ81/12(月)ワディ・アド・ダワシル～ワディ・アド・ダワシル717km
ステージ91/13(火)ワディ・アド・ダワシル～ビーシャ
（マラソン）		531km
ステージ101/14(水)ビーシャ～ビーシャ
（マラソン）		469km
ステージ111/15(木)ビーシャ～アルハナキヤ882km
ステージ121/16(金)アルハナキヤ～ヤンブー718km
ステージ131/17(土)ヤンブー～ヤンブー141km

ダカール・ラリーをAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから無料体験はこちら

ダカール・ラリー2026｜放送・配信予定

ダカール・ラリーは衛星放送『J SPORTS 3』、ネット『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』でデイリーハイライトが配信される。

日程ステージ放送・配信時間
1月3日(土)プロローグ1月5日(月)0:00～1:00
1月4日(日)ステージ11月6日(火)0:00～1:00
1月5日(月)ステージ21月7日(水)0:00～1:00
1月6日(火)ステージ31月8日(木)0:00～1:00
1月7日(水)ステージ41月9日(金)0:00～1:00
1月8日(木)ステージ51月10日(土)0:00～1:00
1月9日(金)ステージ61月11日(日)0:00～1:00
1月10日(土)休養日1月12日(月)0:00～1:00
1月11日(日)ステージ71月13日(火)0:00～1:00
1月12日(月)ステージ81月14日(水)0:00～1:00
1月13日(火)ステージ91月15日(木)0:00～1:00
1月14日(水)ステージ101月16日(金)0:00～1:00
1月15日(木)ステージ111月17日(土)0:00～1:00
1月16日(金)ステージ121月18日(日)0:00～1:00
1月17日(土)ステージ131月19日(月)0:00～1:00

ダカール・ラリーをAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから無料体験はこちら

ダカール・ラリー｜無料視聴方法

前述の通り、ダカール・ラリーは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能だ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

  1. 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

ダカール・ラリーをAmazonで視聴！J SPORTS無料体験はこちらから無料体験はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0