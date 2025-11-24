イオンブラックフライデー2025はいつから？開催日程・キャンペーン情報まとめ

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」が、2025年も開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2025の開催日程・キャンペーン情報について紹介する。

イオンブラックフライデー2025年の開催はいつからいつまで？

2025年の「イオン超！ブラックフライデーセール」は、オンラインと店頭で時期をずらして実施される3段階構成。全国約600店舗と公式オンラインストアを巻き込み、約1カ月間にわたって展開される大規模キャンペーンとなる。

第1弾は「予約販売会」として、2025年11月1日(土)〜11月10日(月)の10日間限定で開催。純金や松坂牛、タラバガニなどの高額商品を中心に、事前予約限定で販売される特別なフェーズだ。例年即完売となる目玉商品も多く、早めのチェックが必須となる。

続く第2弾は「オンライン先行セール」。2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59までの期間、イオンスタイルオンライン限定で実施される。ここでは、毎年恒例となった「ほとんど全品20％OFFクーポン」が配布され、ファッション・家電・日用品など、幅広いカテゴリでオンライン限定の特価アイテムが登場する。

そしてクライマックスとなるのが、第3弾の「店頭セール(本番)」は2025年11月20日(木)から最大11日間にわたり、全国の「イオン」「イオンスタイル」など約600店舗で開催されるメインステージだ。イオンリテールの直営店舗では、11月30日(日)まで開催が続く予定で、ブラックフライデー期間中は各店で“黒”をテーマにした限定企画や特設コーナーも展開される。

つまり、今年のイオンブラックフライデーは2025年11月1日(土)〜11月30日(日)までの約1カ月間。オンラインと店頭の両面から消費者を巻き込み、10周年にふさわしいスケールで開催される見通しだ。

セール種別 開催期間 対象・内容 予約販売会 2025年11月1日(土)〜11月10日(月) 事前予約限定の高額商品や体験型商品(純金、EV、旅行など) オンライン先行セール 2025年11月11日(火)〜11月20日(木)8:59 イオンスタイルオンラインで実施。「ほとんど全品20％OFFクーポン」を配布 店頭セール(本番) 2025年11月20日(木)〜最大11日間 全国約600店舗で開催。イオンリテールでは11月30日(日)まで実施

イオンブラックフライデー2025とは？対象商品は？

イオンブラックフライデーは、イオングループが毎年11月に開催する年末商戦の幕開けを告げる大型セールイベント。アメリカ発祥の「ブラックフライデー」をいち早く日本市場に取り入れたのがイオンであり、2016年の初開催以来、全国のショッピングモールやオンラインストアを巻き込む恒例のビッグイベントとして定着している。

2025年は導入から10周年を迎える節目の年。これを記念し、今年のタイトルは特別に「イオン 超！ブラックフライデーセール」と銘打たれ、過去最大規模のキャンペーンとして展開される。店頭・オンラインともに同時開催され、食品・日用品から家電、ファッション、玩具まで、あらゆるカテゴリーで値引き・ポイント還元が実施されるのが特徴だ。

さらに、イオンカードやWAONを活用した会員限定特典、ネットスーパーやイオンスタイルオンライン限定の先行セール、抽選で当たるプレゼントキャンペーンなど、例年以上に多層的な企画が準備されている。ブラックフライデー期間中は、各店舗で“黒”をテーマにした装飾やイベントも行われ、買い物の楽しさとお得さを両立した一大フェスティバルとなる見込みだ。

「イオン 超！ブラックフライデーセール 2025」は、10周年の節目にふさわしく、日常を支える定番商品から贈答用の高付加価値アイテムまで幅広く対象となる。年末の準備をお得に始めたい人にとって、まさに見逃せないセールとなりそうだ。

おすすめ目玉商品を紹介

イオンブラックフライデー2025年の実施キャンペーンは？

10周年を迎える2025年の「イオン超！ブラックフライデーセール」では、過去最大規模の割引と特典が用意されている。WAON POINT最大30倍や半額祭り、オンライン限定クーポンなど、多彩な企画が組み合わさり、例年以上の“お得体験”が広がる内容となっている。

① WAON POINT最大30倍ポイントアップ

期間中、イオンマークのついたカードのクレジット払いまたはAEON Pay(スマホ決済)を利用すると、購入合計金額に応じてWAON POINTが最大30倍にアップ。高額商品を購入する際には、実質的な大幅還元が期待できる。

期間中の買い物合計金額(税込) ポイント倍率 5万円以上 基本のポイント10倍 10万円以上 基本のポイント20倍 20万円以上 基本のポイント最大30倍

② 過去最大級の「半額祭り」

物価高騰が続く中で、節約志向に応える形で「半額祭り」は昨年比約2.5倍の規模に拡大。メンズスーツ、冬物コート(レディスウールライク・中綿コート)、羽毛掛けふとん、レイングッズ、フライパンなど、多様な生活必需品が半額で登場する。家電ではSHARP AQUOS 65v型(109,780円税込)やアイリスオーヤマ製スティッククリーナー(10,978円税込)など、人気商品が特価販売される。

③ オンライン先行セール限定20％OFFクーポン

11月11日(火)〜11月20日(木)のオンライン先行セールでは、イオンスタイルオンラインで「ほとんど全品20％OFFクーポン」を配布。セール価格商品にも適用されるが、ランドセルやゲーム機本体など一部商品は対象外となる。

④ 予約販売会限定の豪華・体験型企画

11月1日(土)からの予約販売会では、限定性の高い豪華商品・体験型企画を展開。純金千両箱セットや松坂牛など豪華賞品が登場する。

⑤ 食品・日用品の家計応援企画

日常の節約を支える食品・日用品も充実。メーカーコラボによる「増量企画」や、「イオンお買物アプリ」で配信される200種類以上の円引きクーポンなど、実質値引きによる家計サポートが行われる。

⑥ 人気キャラクター「ブラックパンダ」コラボ

2018年に登場したマスコット「ブラックパンダ」が、10周年を記念して再登場。Tシャツブランド「graniph(グラニフ)」とのコラボノベルティ(トートバッグ、ぬいぐるみブランケットなど)が、一定額以上購入した人に先着でプレゼントされる。また、3,000円または5,000円以上の購入レシートで応募できる「イオンドリームキャンペーン」も実施され、限定アイテムが当たる。

