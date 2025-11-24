イオンブラックフライデー2025のU29パスとは？限定の割引特典とノベルティ内容まとめ

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」が、2025年の11月に開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のU29パス、ノベルティ特典の内容について紹介する。

イオンブラックフライデー2025のU29パスとは?利用条件は？

2025年のイオン超!ブラックフライデーでは、29歳以下を対象とした特別企画「#U29パンダパス」が登場する。学生や新社会人、子育て世代など、若年層の生活を応援するために設けられた限定キャンペーンで、期間中はお得な割引やノベルティ特典を受け取ることができる。

対象は2025年3月31日時点で29歳以下の方で、配布・利用期間は2025年11月10日(月)～11月30日(日)。店舗でスマートフォンのパスを提示するだけで、生活必需品の割引や限定アイテムを入手できる仕組みだ。SNSでも話題を集めること必至の、イオンブラックフライデーを象徴する若者向け施策となっている。

U29パンダパスの主な特典

イオンスタイルオンライン

特典1: 最大10%OFFの割引クーポン

U29パンダパスを提示すると、文房具や手芸用品が10%OFF、さらに食品・衣料品・日用品などの生活必需品が5%OFFになる割引クーポンが利用可能。対象商品には、アイスやお菓子、弁当、レディス・メンズ衣料、肌着、靴下、キッチン用品、家具、コスメ、家電などが含まれ、幅広いジャンルで日常的に使える内容となっている。

特典2: 限定ノベルティ「推しカラーマルチケース」

パスを提示した方には、先着順でCOJI-COJI×BLACK PANDAの「推しカラーマルチケース」カラビナ付きのマルチケースで、全5色のランダムカラー。数量限定で、各店舗・各日ごとに配布数が決まっているため、早めの来店がおすすめだ。

利用方法とお得なポイント

U29パンダパスは、1日1回、期間中であれば何度でも利用可能。イオンやイオンスタイルの店舗での買い物時にスマートフォンでパスを提示するだけで特典が適用される。利用時に年齢確認を求められる場合があるため、身分証明書の携帯がおすすめだ。

また、他のキャンペーンとの併用も可能で、WAON POINT最大30倍キャンペーンやお客様感謝デー(5%OFF)と組み合わせることで、さらに割引率を高めることができる。特にブラックフライデー期間中は、対象商品の値引きとポイント還元を同時に受けられるため、U29世代にとって実質的な“二重割引”が狙えるチャンスといえる。

イオンブラックフライデー2025のU29パンダパスは、若い世代がより手軽にお得を実感できる特典満載のキャンペーン。節約とトレンドを両立できる新しい買い物スタイルとして、今年のブラックフライデーをさらに盛り上げてくれそうだ。

イオンブラックフライデー2025のU29パスの使い方は？

2025年の「#U29パンダパス」は、取得から利用までが非常にシンプル。アプリまたは特設サイトから無料で取得し、店舗で提示するだけで特典を受けられる仕組みだ。年齢確認以外の手続きは不要で、誰でも気軽に使えるのが特徴となっている。

利用手順

U29パスの使い方は以下の2ステップ。

特設サイトまたは「イオンお買い物アプリ」からU29パンダパスを無料で取得。 店舗での会計時に、スマートフォンでパス(またはクーポン画面)を提示して特典を利用・受け取り。

利用の際には、年齢を確認される場合があるため、身分証明書などを携帯しておくとスムーズだ。

対象店舗と注意点

U29パスは、主に本州・四国エリアのイオンおよびイオンスタイルの直営売場で利用可能。さらに、清水フードセンターや北海道・東北地区のイオンセンターの一部店舗でも対象となっている。

対象店舗： 本州・四国・北海道・東北の「イオン」「イオンスタイル」「清水フードセンター」などの直営店舗。

本州・四国・北海道・東北の「イオン」「イオンスタイル」「清水フードセンター」などの直営店舗。 対象外： ネットスーパーやオンラインショップでは利用不可。また、北海道・九州・沖縄地区の一部店舗ではノベルティ配布対象外。

お得に使うコツ

U29パスは期間中1日1回、何度でも利用可能。さらに「WAON POINT最大30倍キャンペーン」や「お客様感謝デー(5％OFF)」などの同時開催企画と組み合わせることで、より高い割引効果が得られる。実店舗限定の特典も多く、若年層にとって日常の買い物をさらにお得に楽しめる仕組みとなっている。

イオンブラックフライデー2025の「#U29パンダパス」は、節約とショッピングの楽しさを両立させる、まさに“Z世代応援キャンペーン”。アプリから簡単に取得して、期間中はフル活用しよう。

イオンブラックフライデー2025のノベルティ特典の内容は?

2025年のイオン超!ブラックフライデーでは、毎年恒例の限定ノベルティ特典がパワーアップ。今年は29歳以下限定の「#U29パンダパス」提示者を対象に、人気キャラクターCOJI-COJI(コジコジ)とブラックパンダがコラボした特製アイテムが登場する。

1.U29パンダパスノベルティ

今回の注目特典は、COJI-COJI×BLACK PANDA「推しカラーマルチケース」。カラビナ付きで持ち運びにも便利なミニポーチで、全5色のカラーバリエーションが用意されている。どの色がもらえるかは受け取ってからのお楽しみのランダム配布となっており、推しカラーを狙って集める楽しみもある。

特典名: COJI-COJI×BLACK PANDA 推しカラーマルチケース

サイズ: 縦7cm×横12cm×マチ1.5cm(カラビナ付き)

カラー展開: 全5色(ランダム配布)

配布条件: #U29パンダパスの提示が必要

配布方法: 店舗ごと・日ごとに数量限定で先着配布

配布終了: 予定数量に達し次第終了

COJI-COJIとブラックパンダのコラボは、イオンブラックフライデーならではのユニークな企画。日常使いしやすいデザインとコンパクトなサイズ感で、学生や若年層を中心に人気が出ること間違いなしだ。配布は数量限定のため、確実に入手したい場合は配布開始日の開店直後の来店がおすすめ。

イオンブラックフライデー2025では、U29パス特典をはじめ、グラニフコラボのトートバッグやぬいぐるみブランケットなど、世代を問わず楽しめるノベルティ企画が多数展開予定。今年のテーマは「集めて楽しい、使ってかわいい」。ショッピングのついでに、ここでしか手に入らない限定アイテムをゲットしよう。

クーポン提示で誰でも簡単に参加できるのが特徴で、数量限定のため配布開始日には多くの来店が予想される。若者世代を中心に人気を集めるブラックパンダとキティのコラボアイテムは、ブラックフライデー限定の推し活グッズとしても注目されている。

2.マストバイノベルティ企画(購入金額に応じたプレゼント)

もう一つの注目企画が、人気Tシャツブランドgraniph(グラニフ)とブラックパンダがコラボした限定ノベルティ。直営売場での購入金額に応じて、トートバッグまたはぬいぐるみブランケットがもらえる。どちらも数量限定・先着順で、例年開店直後から列ができるほど人気のアイテムだ。

特典1: グラニフコラボ ブラックパンダトートバッグ 配布開始日: 2025年11月22日(土) 条件: 税込5,000円以上の当日お買い上げレシート提示(合算可) デザイン: 黒地に金色ロゴが映える上品な限定デザイン 対象外: 沖縄地区では実施なし

特典2: グラニフコラボ ブラックパンダぬいぐるみブランケット 配布開始日: 2025年11月29日(土) 条件: 税込3,000円以上の当日お買い上げレシート提示(合算可) 特徴: ブランケットをぬいぐるみの中に収納できる実用性アイテム 対象外: 東北地区では実施なし



どちらのノベルティも数量限定・先着順での配布となるため、確実に手に入れたい場合は配布開始日の開店直後の来店がおすすめ。2025年のイオンブラックフライデーでは、買って・もらって・楽しめるキャンペーンとして、限定アイテムを求めるファンの熱気がさらに高まりそうだ。

