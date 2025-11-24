イオンブラックフライデー2025チラシの内容は？何が安くなる？半額祭り・家電特価・WAON POINT最大30倍など注目セール情報まとめ

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」が、2025年の11月に開催される。

本記事では、イオンブラックフライデー2025のチラシ情報・安くなる商品について紹介する。

イオンブラックフライデー2025の概要は？

イオンブラックフライデーは、イオングループが毎年11月に実施する年末商戦の幕開けを飾る大型セールイベント。アメリカ発祥の「ブラックフライデー」を日本に本格導入したパイオニアとして、2016年の初開催以来、全国のショッピングモールやオンラインストアを巻き込みながら、冬の恒例行事として定着してきた。

2025年は記念すべき10周年を迎える節目の年。特別タイトルとして「イオン超！ブラックフライデーセール」の名のもとに開催され、過去最大級のスケールと豪華特典で展開される。オンラインと実店舗の両方で同時進行する形となり、食品や日用品、家電、ファッション、玩具など幅広いジャンルの商品が値下げやポイントアップの対象となる。

さらに、イオンカード・WAONによる会員限定特典、イオンスタイルオンライン限定の先行セール、豪華賞品が当たる抽選キャンペーンなど、オンラインとオフラインを横断する形で多彩な企画が実施される。ブラックフライデー期間中は、全国の店舗で“黒”をテーマにした装飾やフォトスポットも登場し、ショッピングだけでなくイベントとしても楽しめる内容に仕上がっている。

10周年を迎える今年の「イオン超！ブラックフライデーセール2025」は、生活を支える日用品から贈り物に最適な高付加価値アイテムまでを網羅。年末の買い物をお得に、そして特別な気分で楽しみたい人にとって、見逃せない一大セールとなるだろう。

イオンブラックフライデー2025チラシのお得な内容は？

2025年の「イオン超！ブラックフライデーセール」は、10周年を記念して過去最大級のスケールで開催される。今年のチラシには、開催日程から目玉商品、豪華特典、限定ノベルティまで、イオンならではの“お得”が凝縮されている。オンライン・店頭を組み合わせた3ステージ構成で、11月1日から約1カ月間にわたって展開される。

1. 開催日程とセールの3つの柱

2025年のセールは、オンラインと店頭で期間を分けて段階的に開催。事前予約・先行セール・本番の3本柱で構成される。

セール名称 期間 特徴的な企画 予約販売会 11月1日(土)〜11月10日(月) 純金千両箱セットや松坂牛など豪華賞品が登場。 オンライン先行セール 11月11日(火)10:00〜11月20日(木)8:59 イオンスタイルオンライン限定「ほとんど全品20％OFFクーポン」配布 店頭セール(本番) 11月20日(木)〜11月30日(日) 半額祭り、WAON POINT最大30倍、食品増量企画

2. WAON POINT特典とオンラインクーポン

イオンブラックフライデーの代名詞となったWAON POINT特典は、2025年も健在。11月20日〜30日の期間中、イオンマーク付きカードでのクレジット払いまたはAEON Pay利用で、購入金額に応じてポイント倍率が最大30倍にアップする。また、オンライン限定では「ほぼ全品20％OFFクーポン」が配布され、イオンスタイルオンラインでの買い物がお得に楽しめる。

合計購入金額(税込) ポイント倍率 5万円以上 基本のポイント10倍 10万円以上 基本のポイント20倍 20万円以上 基本のポイント最大30倍

3. 予約販売会

11月1日(土)からスタートする予約販売会では、10周年記念ならではのブランド牛やカニ、純金などの豪華な限定商品が登場。

4. 食品・日用品の家計応援企画

家計を支える定番商品も充実。メーカーコラボによる「増量キャンペーン」や、「イオンお買物アプリ」で利用できる200種類以上の円引きクーポンを展開。さらに、“黒”をテーマにした限定スイーツや総菜も登場し、年末の食卓を彩る。

5. 10周年記念キャンペーン＆限定ノベルティ

今年は特別企画として、「イオンドリームキャンペーン」と「ブラックパンダ×グラニフコラボノベルティ」を実施。抽選でブラックパンダグッズや豪華賞品が当たるほか、一定金額以上の購入者にトートバッグやぬいぐるみブランケットが先着でプレゼントされる。

キャンペーン名 内容 対象期間 イオンドリームキャンペーン 3,000円または5,000円購入で応募可能。ブラックパンダや黒にちなんだアイテムが当たる 11月20日〜30日 グラニフコラボノベルティ 5,000円以上でトートバッグ、3,000円以上でぬいぐるみブランケットを先着配布 11月22日〜29日

イオンブラックフライデー2025で安くなる商品は何がある？

2025年も恒例となった「イオンブラックフライデー」では、日用品から家電、ファッション、食品まで幅広いジャンルの商品が特別価格で登場する。特に今年は“冬支度セール”の要素も強く、暖房家電や寝具、防寒ウェアなど、季節の変わり目に重宝するアイテムが目玉に並ぶ。

