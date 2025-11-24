このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
aeon black friday 2025 10thAEON
イオンブラックフライデー開催！お得な最新情報を公式サイトでチェック
GOAL

イオンブラックフライデー2025チラシの内容は？何が安くなる？半額祭り・家電特価・WAON POINT最大30倍など注目セール情報まとめ

イオンブラックフライデー2025チラシは何が安くなる？半額祭りや家電特価・WAON POINT最大30倍などお得情報まとめ【メンズスーツ・冬物コート・テレビ・掃除機など注目商品】

店舗受取りなら送料0円！

イオンの公式通販

イオン ブラックフライデー2025は11月1日から30日までの「予約販売」、「オンライン先行」、「店頭セール」での三段階で展開

最新情報は「イオンスタイルオンライン」でチェック！

イオンスタイルオンライン

公式サイトから

まずは無料会員登録

イオンスタイルオンラインの「イオン ブラックフライデー」が、2025年の11月に開催される。

【イオンスタイルオンライン】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！オトクな20%オフクーポン配布今すぐクーポンを取得

本記事では、イオンブラックフライデー2025のチラシ情報・安くなる商品について紹介する。

イオンブラックフライデー2025の概要は？

イオンブラックフライデーは、イオングループが毎年11月に実施する年末商戦の幕開けを飾る大型セールイベント。アメリカ発祥の「ブラックフライデー」を日本に本格導入したパイオニアとして、2016年の初開催以来、全国のショッピングモールやオンラインストアを巻き込みながら、冬の恒例行事として定着してきた。

2025年は記念すべき10周年を迎える節目の年。特別タイトルとして「イオン超！ブラックフライデーセール」の名のもとに開催され、過去最大級のスケールと豪華特典で展開される。オンラインと実店舗の両方で同時進行する形となり、食品や日用品、家電、ファッション、玩具など幅広いジャンルの商品が値下げやポイントアップの対象となる。

さらに、イオンカード・WAONによる会員限定特典、イオンスタイルオンライン限定の先行セール、豪華賞品が当たる抽選キャンペーンなど、オンラインとオフラインを横断する形で多彩な企画が実施される。ブラックフライデー期間中は、全国の店舗で“黒”をテーマにした装飾やフォトスポットも登場し、ショッピングだけでなくイベントとしても楽しめる内容に仕上がっている。

10周年を迎える今年の「イオン超！ブラックフライデーセール2025」は、生活を支える日用品から贈り物に最適な高付加価値アイテムまでを網羅。年末の買い物をお得に、そして特別な気分で楽しみたい人にとって、見逃せない一大セールとなるだろう。

【イオンスタイルオンライン】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！オトクな20%オフクーポン配布今すぐクーポンを取得

イオンブラックフライデー2025チラシのお得な内容は？

2025年の「イオン超！ブラックフライデーセール」は、10周年を記念して過去最大級のスケールで開催される。今年のチラシには、開催日程から目玉商品、豪華特典、限定ノベルティまで、イオンならではの“お得”が凝縮されている。オンライン・店頭を組み合わせた3ステージ構成で、11月1日から約1カ月間にわたって展開される。

1. 開催日程とセールの3つの柱

2025年のセールは、オンラインと店頭で期間を分けて段階的に開催。事前予約・先行セール・本番の3本柱で構成される。

セール名称期間特徴的な企画
予約販売会11月1日(土)〜11月10日(月)純金千両箱セットや松坂牛など豪華賞品が登場。
オンライン先行セール11月11日(火)10:00〜11月20日(木)8:59イオンスタイルオンライン限定「ほとんど全品20％OFFクーポン」配布
店頭セール(本番)11月20日(木)〜11月30日(日)半額祭り、WAON POINT最大30倍、食品増量企画

2. WAON POINT特典とオンラインクーポン

イオンブラックフライデーの代名詞となったWAON POINT特典は、2025年も健在。11月20日〜30日の期間中、イオンマーク付きカードでのクレジット払いまたはAEON Pay利用で、購入金額に応じてポイント倍率が最大30倍にアップする。また、オンライン限定では「ほぼ全品20％OFFクーポン」が配布され、イオンスタイルオンラインでの買い物がお得に楽しめる。

合計購入金額(税込)ポイント倍率
5万円以上基本のポイント10倍
10万円以上基本のポイント20倍
20万円以上基本のポイント最大30倍

3. 予約販売会

11月1日(土)からスタートする予約販売会では、10周年記念ならではのブランド牛やカニ、純金などの豪華な限定商品が登場。

4. 食品・日用品の家計応援企画

家計を支える定番商品も充実。メーカーコラボによる「増量キャンペーン」や、「イオンお買物アプリ」で利用できる200種類以上の円引きクーポンを展開。さらに、“黒”をテーマにした限定スイーツや総菜も登場し、年末の食卓を彩る。

5. 10周年記念キャンペーン＆限定ノベルティ

今年は特別企画として、「イオンドリームキャンペーン」と「ブラックパンダ×グラニフコラボノベルティ」を実施。抽選でブラックパンダグッズや豪華賞品が当たるほか、一定金額以上の購入者にトートバッグやぬいぐるみブランケットが先着でプレゼントされる。

キャンペーン名内容対象期間
イオンドリームキャンペーン3,000円または5,000円購入で応募可能。ブラックパンダや黒にちなんだアイテムが当たる11月20日〜30日
グラニフコラボノベルティ5,000円以上でトートバッグ、3,000円以上でぬいぐるみブランケットを先着配布11月22日〜29日

イオンスタイルオンラインのブラックフライデーがスタート！今すぐ公式サイトにアクセス

イオンブラックフライデー2025で安くなる商品は何がある？

2025年も恒例となった「イオンブラックフライデー」では、日用品から家電、ファッション、食品まで幅広いジャンルの商品が特別価格で登場する。特に今年は“冬支度セール”の要素も強く、暖房家電や寝具、防寒ウェアなど、季節の変わり目に重宝するアイテムが目玉に並ぶ。

4 eaon blackfriday 2025 1118アラジン 超短焦点プロジェクター　Aladdin Marca 2 eaon blackfriday 2025 1118センサー付きフラットオーブンレンジ　DR-E857B　TWINBIRD 3 eaon blackfriday 2025 1118HITACHI　オーブンレンジ　MRO-F6B
1 eaon blackfriday 2025 1118ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980g まとめて6個 5 eaon blackfriday 2025 1118アラジン 超短焦点プロジェクター　Aladdin Marca Max 6 eaon blackfriday 2025 1118XGIMI ホームプロジェクター　Halo＋
7 eaon blackfriday 2025 1118昭和西川　羽毛ふとんダックダウン90％ 8 eaon blackfriday 2025 1118昭和西川　吸湿発熱2枚合わせ毛布ロゼリア 12 eaon blackfriday 2025 1118オーク無垢食卓4点セット
10 eaon blackfriday 2025 1118イタリアレザー　ソファ3人掛け　スツール付き 11 eaon blackfriday 2025 1118マルチリクライニングソファ 9 eaon blackfriday 2025 1118トゥルースリーパー セブンスピローライト シングル
10 eaon blackfriday 2025 1113防振双眼鏡VCスマート 10×30WP 2 aeon style blackfriday 202511HP　13.3型ノートパソコンHP　EliteBook 635 Aero G11 12 eaon blackfriday 2025 1113天体望遠鏡（屈折式・経緯台）
1 aeon style blackfriday 202511【12/7以降のお届け予定】TCL　65v型4K miniLED＋量子ドット液晶テレビ　65C6KS【標準配送料2000円＋標準設置料6000円別途】 11 eaon blackfriday 2025 1113オーロラ　電動マイクロカットシュレッダー　AS1060MQ 3 aeon style blackfriday 202511SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス 230mL まとめてセット / 化粧水 / sk2(エスケーツー)
1 eaon blackfriday 2025 1113アラジン　グラファイトトースター2枚焼　AET-GS13C 7 aeon style blackfriday 202511aprica アップリカ ラクーナ クッション AG グリーン 1ヶ月～ 両対面 ベビーカー 3 eaon blackfriday 2025 1113センサー付きフラットオーブンレンジ　DR-E857B　TWINBIRD
6 aeon style blackfriday 202511ブラックフライデーEC先行セール ダッドウェイ おでかけ2点セット 2 eaon blackfriday 2025 1113象印　ホットプレート　EA-KJ30(BA) 8 aeon style blackfriday 202511T-fal　インジニオ・ネオ　IHパレットハニーベージュセット８P
4 eaon blackfriday 2025 1113昭和西川　羽毛ふとんグースダウン93％ 4 aeon style blackfriday 202511純金 福来 「午」 55g(ブラックフライデー ネット限定先行セール企画) 6 eaon blackfriday 2025 1113フランスベッド　シングルベッド＆マットレス（ZELT-V01）セット
3 aeon style blackfriday 202511INFINITY(インフィニティ) ザ リペア ローション W+エマルジョン W+セラム W セット【医薬部外品】 コーセー 5 eaon blackfriday 2025 1113マニフレックス　イタリアンフトンⅡ ＋フィットシーツ　セット 5 aeon style blackfriday 202511CARTIER(カルティエ) V&A カルティエ展 限定トートバッグ パンテールバングル(ブラックフライデー ネット限定先行セール企画)
4 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition＋ジャンボリーTV お一人さま１点限り 4902370553352 8 eaon blackfriday 2025 1113グローバルジャパン　EMSホットネックウォーマー　リラクス 6 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition お一人さま１点限り
7 eaon blackfriday 2025 1113グローバル・ジャパン　振動マッサージガン　アームプラス　ホワイト 5 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 ドンキーコング バナンザ お一人さま１点限り 4902370553413 9 eaon blackfriday 2025 1113防災食　色々お試し４点セット
13 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 アクアブルー お一人さま１点限り 4969123261964 2 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch2 Edition＋スターリーワールド お一人さま１点限り 4902370553383 15 eaon blackfriday switch2 2025【BEE-A-JRKCA】 Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 (R) ライトレッド お一人さま１点限り 4902370552720
1 eaon blackfriday switch2 2025予約 2026年2月5日発売 Nintendo Switch２ ドラゴンクエストVII Reimagined お一人さま3点限り 4988601012089 14 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 用カードケース カードポケット24 ブラック お一人さま１点限り 4969123261957 3 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch2 Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition お一人さま3点限り
7 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　抗菌 お一人さま１点限り 4969123261827 8 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチPU　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261919 3 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) デュプロ 10914 デュプロのコンテナ スーパーデラックス 5702016617757
7 eaon blackfriday toy 2025イオン限定 ドライブタウン ドライブタウン イオンバス 4902923148141 車のおもちゃ 2 eaon blackfriday toy 2025おさるのジョージ ラーニングキューブ 0ヶ月～ おもちゃ 9 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 キャリングケース（画面保護シート付き） お一人さま１点限り 4902370552768
1 eaon blackfriday toy 2025絵本のつみき 単品 ふとっちょあおむし はらぺこあおむし 1.5歳～ おもちゃ ベビー 8 eaon blackfriday toy 2025360°知育ベビードーム 4977489026400 知育玩具 6ヶ月から 12 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用スマートポーチEVA　ブラック×グレー お一人さま１点限り 4969123261889
4 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン タッチでPi！アンパンマン ミニレジスター 4979750800825 知育玩具 おもちゃ 3歳から 11 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　9H×ブルーライトカット お一人さま１点限り 4969123261858 9 eaon blackfriday toy 2025レゴ(LEGO) どうぶつの森 77046 ジュリー の バースデーパーティ 5702017590929 6歳から
10 eaon blackfriday switch2 2025Nintendo Switch 2 専用液晶保護フィルム　防指紋 お一人さま１点限り 4969123261810 5 eaon blackfriday toy 2025トミカ No.32 堺市消防局 特別高度救助工作車 箱 お一人さま１点限り 4904810173311 おもちゃ 6 eaon blackfriday toy 2025それいけ！アンパンマン アンパンマン ばいきんまんとだだんだんドキドキアンパンチ！ 4971404315006 幼児玩具 知育玩具 3歳から

【イオンスタイルオンライン】ブラックフライデーネット限定先行セールが開催中！オトクな20%オフクーポン配布今すぐクーポンを取得

イオンブラックフライデー2025｜関連情報

0