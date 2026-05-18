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freiburg aston villaGetty Images
EL決勝はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

フライブルクvsアストン・ヴィラはいつ？何時から？日程・放送予定｜ヨーロッパリーグ決勝

ヨーロッパリーグ
SCフライブルク 対 アストン・ヴィラ
アストン・ヴィラ
SCフライブルク
鈴木唯人

【欧州EL 放送予定】5月21日(木)開催のUEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-26決勝の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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欧州最高峰のクラブコンペティション、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の下位大会にあたるUEFAヨーロッパリーグ（EL）。2025-26シーズン大会は決勝戦を残すのみとなった。来季CL出場権を獲得できる大一番はいつ開催されるのだろうか。

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本記事では、今季EL決勝の試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

ヨーロッパリーグ決勝はいつ？

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の下位大会UEFAヨーロッパリーグ（EL）は、いよいよ決勝戦。決勝の大一番は、現地時間2026年5月20日に開催。キックオフは午後10時に予定されている。日本は現地よりも6時間進んでいるため、日本時間5月21日(木)午前4時に試合開始を迎える。

決勝の対戦カードは、鈴木唯人が所属するドイツのフライブルクとイングランドの強豪アストン・ヴィラだ。

決勝の舞台は、トルコの都市イスタンブールにある「ベシクタシュ・パーク（トゥプラシュ・スタジアム）」。2019年UEFAスーパーカップの舞台にもなった同スタジアムは、トルコの強豪ベシクタシュの本拠地で、収容人数4万2000人を超えるスタジアムだ。

試合日時対戦カード試合会場
5/20(木)
4:00		フライブルク vs アストン・ヴィラベシクタシュ・パーク

※日本時間表記

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ヨーロッパリーグ決勝の対戦カードは？

UEFAヨーロッパリーグ（EL）決勝では、フライブルクとアストン・ヴィラが激突。はいよいよ決勝戦。

ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクは、日本代表MF鈴木唯人が所属。リーグフェーズを7位で通過すると、ノックアウトフェーズのヘンク、セルタ、そして準決勝でブラガに2試合合計4-3で逆転勝利して決勝進出。クラブ史上初の主要タイトル獲得に王手を掛けた。一方のアストン・ヴィラは、リーグフェーズを2位で通過し、リール、ボローニャを撃破。準決勝ではノッティンガム・フォレストに2試合合計4-1で逆転勝利して、1981-82シーズンのヨーロピアン・カップ以来の欧州カップ戦決勝進出を決めた。

ヨーロッパリーグ決勝の放送・配信は？

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ（EL）決勝はリーグフェーズやノックアウトフェーズの他の試合同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

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