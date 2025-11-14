天皇杯2025準決勝はいつ？試合日程・対戦カード・キックオフ時間・放送予定

天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝が、各地で開催される。

本記事では、天皇杯準決勝の日程や対戦カード、放送予定を紹介する。

天皇杯準決勝はいつ？開催日時・対戦カード

天皇杯準決勝では、FC町田ゼルビアvsFC東京、ヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島が開催。試合はどちらも2025年11月16日(日)に開催される。

キックオフ時刻は、町田vsFC東京が13:10、神戸vs広島が15:05予定となっている。

ラウンド：天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会 準決勝

開催日：2025年11月16日(日)

対戦カード：

13:10 FC町田ゼルビア vs FC東京（国立競技場）

15:05 ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島（パナソニック スタジアム 吹田）

天皇杯準決勝の放送・配信予定

天皇杯準決勝の2試合は、どちらもテレビ放送が地上波『NHK』で生中継、ネット配信が『NHK ONE』で同時見逃し配信予定だ。その他、衛星放送『スカパー！』の各チャンネル、ネット『SPOOX/スカパー！動画配信』で録画放送・配信される。

また、『NHK ONE』で配信されたコンテンツに関しては、放送終了時刻の7日後からネット『U-NEXT』の「NHKオンデマンド」でも配信予定だ。

天皇杯準決勝の視聴方法

前述の通り、本放送終了から7日後以降の見逃し視聴であれば『NHK ONE』の配信コンテンツは『U-NEXT』の「NHKオンデマンド」でも楽しむことができる。『U-NEXT』には見放題作品(※NHKオンデマンドは含まない)が視聴できる31日間の無料トライアルがあり、NHKオンデマンド加入ページから登録することで特典として1,000円分の特典を付与。NHKオンデマンドの月額料金は990円(税込)のため、特典を充当することでお得にNHKオンデマンドの対象作品が視聴できる。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)／NHKオンデマンドパックの月額料金は990円(税込)

※放送法の改正(2025年10月1日)に伴い、2025年9月29日(月)より、NHK ONE(旧NHKオンデマンド)の番組は本放送終了時刻から7日後に配信開始となります。

※本ページの情報は2025年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。