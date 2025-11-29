【鎌田大地】クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドはいつ？何時から？日程・放送・配信予定

2025-26シーズンのプレミアリーグ第13節では、日本代表MF鎌田大地の所属するクリスタル・パレスがマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える一戦が開催される。。

本記事では、クリスタル・パレスvsマンチェスター・Uの日程、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドはいつ？試合日程・開始時間

プレミアリーグ第13節のクリスタル・パレスvsマンチェスター・Uは、日本時間2025年11月30日(日)21:00にキックオフを予定。試合会場は、クリスタル・パレスの本拠地セルハースト・パークだ。

クリスタル・パレス対マンチェスター・ユナイテッドはどこで見れる？放送/配信予定

プレミアリーグ第13節のクリスタル・パレスvsマンチェスター・Uは、ネット『U-NEXT』のサッカー特化型プラン「サッカーパック」で独占配信される。その他の放送・配信局での中継は予定されていない。『U-NEXT』であっても映画やドラマ・アニメなどが見られる「月額プラン」では視聴できないため、注意が必要だ。

なお、『U-NEXT』の「サッカーパック」ではプレミアリーグの全試合独占ライブ配信を実施している。

クリスタル・パレスvsマンチェスター・ユナイテッドのお得な視聴方法

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

