2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)決勝に、明治安田Jリーグからガンバ大阪が進出している。

本記事では、ACL2決勝の試合日程や対戦カード、視聴方法を紹介する。

ACL2決勝はいつ？中継局は？

ACL2決勝は日本時間2026年5月17日(日)午前2:45にキックオフを予定。会場はキングサウード・ユニバーシティ・スタジアム(リヤド／サウジアラビア)だ。

試合中継は、ネット『DAZN』が引き続き実施。配信開始時刻はキックオフ30分前の午前2:15に予定されている。

ACL2決勝 ガンバ大阪の対戦相手は？

ACL2決勝には、Jリーグ勢としてガンバ大阪が進出。ラウンド16で浦項スティーラーズを破ると、準々決勝でラーチャーブリーFC、準決勝でバンコク・ユナイテッドに競り勝って決勝へと至った。

対戦相手は、サウジアラビアのアル・ナスルFC。準決勝でアル・アハリ・ドーハを5-1で下すなど爆発力を発揮してきた強敵だ。また、アル・ナスルFCにはクリスティアーノ・ロナウドをはじめ、サディオ・マネ、ジョアン・フェリックス、キングスレイ・コマン、マルセロ・ブロゾヴィッチといったスター選手が所属している。

ラウンド：ACL2 決勝

キックオフ日時：2026年5月17日(日)午前2:45 (日本時間)

対戦カード：アル・ナスル vs ガンバ大阪

会場：キングサウード・ユニバーシティ・スタジアム(リヤド／サウジアラビア)

中継：DAZN

ACL2 決勝のおすすめ視聴方法

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