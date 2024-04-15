DAZN BASEBALL初月無料キャンペーンは4月17日まで！ダゾーンの野球専用プラン

『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンが、2024年4月17日(水)まで実施されている。
本記事では、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを紹介する。
野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の概要
DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」は、プロ野球(NPB)の広島東洋カープの主催試合を除く11球団の試合ライブ配信、プロ野球全コンテンツが視聴できる野球特化のプランだ。
同プランは年間契約の月々払いのみでの提供となるが、通常のDAZN Standardプラン(月額4,200円)よりも月々がお得な2,300円(税込)で登録することが可能だ。
|プラン
|料金(税込)
|DAZN BASEBALL(年間プラン/月々払い)
|年間25,300円(月々払いのみ)
月額換算で2,300円(税込)
初月無料キャンペーンで2,300円割引！※4/17まで
|DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)
|年間32,000円
|DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)
|年間38,400円
【4月17日まで】初月無料キャンペーン実施中！
DAZN BASEBALLプランは、2024年4月17日(水)まで限定で初月無料キャンペーンを実施している。
4月17日までにDAZN BASEBALLプランに加入した場合、初月が無料となる。
なお、注意したいのがDAZN BASEBALLプランは年間プランのみの契約体系となっておるため、月々の支払いとはなるが、残りの11カ月間で合計25,300円(税込)の支払いが必要となる。