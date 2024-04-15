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【4月17日まで！】DAZN BASEBALLを初月無料で登録
GOAL

DAZN BASEBALL初月無料キャンペーンは4月17日まで！ダゾーンの野球専用プラン

DAZN BASEBALL（野球専用プラン）が期間限定で初月無料キャンペーンを実施中！2024年4月17日まで！

初月無料は4/17(水)申込み分まで！

DAZN

DAZN初の野球視聴プラン『DAZN BASEBALL』
今なら初月無料で登録可能！
キャンペーン受付期間は残りわずか！4/17(月)まで！

年間プラン(月々払い)

2,300円(税込)

初月無料で登録

『DAZN』の野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンが、2024年4月17日(水)まで実施されている。

DAZN野球専用プラン キャンペーン実施中
初月無料で登録

本記事では、「DAZN BASEBALL」の初月無料キャンペーンを紹介する。

野球専用プラン「DAZN BASEBALL」の概要

DAZNの野球専用プラン「DAZN BASEBALL」は、プロ野球(NPB)の広島東洋カープの主催試合を除く11球団の試合ライブ配信、プロ野球全コンテンツが視聴できる野球特化のプランだ。

同プランは年間契約の月々払いのみでの提供となるが、通常のDAZN Standardプラン(月額4,200円)よりも月々がお得な2,300円(税込)で登録することが可能だ。

プラン料金(税込)
DAZN BASEBALL(年間プラン/月々払い)年間25,300円(月々払いのみ)
月額換算で2,300円(税込)
初月無料キャンペーンで2,300円割引！※4/17まで
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)年間32,000円
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)年間38,400円
DAZN野球専用プラン キャンペーン実施中
初月無料で登録

【4月17日まで】初月無料キャンペーン実施中！

dazn baseball

DAZN BASEBALLプランは、2024年4月17日(水)まで限定で初月無料キャンペーンを実施している。

4月17日までにDAZN BASEBALLプランに加入した場合、初月が無料となる。

なお、注意したいのがDAZN BASEBALLプランは年間プランのみの契約体系となっておるため、月々の支払いとはなるが、残りの11カ月間で合計25,300円(税込)の支払いが必要となる。

▶DAZN BASEBALL 初月無料キャンペーンに登録！4/17まで

DAZN野球専用プラン キャンペーン実施中
初月無料で登録