2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、日本時間6月12日(金)から7月20日(月)まで行われる。

本記事では、W杯2026がテレビで見られない時の対処法を紹介する。

テレビで見られるワールドカップの試合は？

日本時間2026年6月12日(金)に開幕を迎える北中米W杯は、地上波『NHK』『日本テレビ系』『フジテレビ系列』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』でテレビ放送を予定。『NHK』で計34試合(グループステージ19試合、決勝トーナメント15試合)、『日本テレビ系』では計15試合(グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合)、『フジテレビ系列』では計10試合(グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合)を放送予定だ。

また、衛星放送の『NHK BS』では一部の試合を生中継、『NHK BSプレミアム4K』では全104試合を生中継と録画で放送(地上波放送の34試合はBSP4Kでも同時生中継)する予定だ。『NHK』で地上波生中継される試合は、ネット『NHK ONE』で同時・見逃し配信される。

テレビ放送では特定の試合のみを放送となるが、全試合を視聴したい場合はネット『DAZN』が必須。『DAZN』では大会全104試合をライブ・見逃し配信し、日本代表戦については全試合無料配信予定だ。

放送・配信局 形態 対象試合 DAZN ネット ・全104試合をライブ・見逃し配信

※日本戦は全試合無料配信 NHK 総合 [NHK ONEネット同時配信] テレビ ・計34試合を生中継

・グループステージ19試合

・決勝トーナメント15試合 NHK BS テレビ(衛星放送) ・一部試合を生中継

NHK BSプレミアム4K テレビ(衛星放送) ・全104試合を生中継・録画放送

※地上波放送の34試合は同時生中継 日本テレビ系 テレビ ・計15試合を生中継

・グループステージ9試合

・決勝トーナメント6試合 フジテレビ系列 テレビ ・計10試合を生中継

・グループステージ5試合

・決勝トーナメント5試合

ワールドカップがテレビで見られない時の対処法は？

W杯2026の試合がテレビで見られない場合、様々な原因が考えられる。大前提として、2026年大会は全試合がテレビ放送されるわけではないため、まずは各放送局の公式サイトまたは使用しているテレビの番組表から中継が組まれているかを確認してほしい。

番組表で予定されている試合であっても映らない場合、以下のような原因および対処法が考えられる。

画面に映像が映らない：主電源を切り、コンセントを切って数分間待ってから再起動。出力装置とモニターが分かれている場合はHDMIなどの接続コードを挿し直す。

E202（受信できません）と表示：アンテナからの電波が届いていないため、アンテナ接続や物理的にアンテナ本体に問題が起きていないかを確認。管理会社などに連絡する必要がある可能性。

E201（信号レベルの低下）と表示：電波強度が不足しているため、電波を遮っている原因(天候、アンテナの向き、ケーブルの不具合など)を取り除く。

E203（放送休止中）と表示：放送局側でメンテンナンス中の可能性。複数のチャンネルで放送休止中となる場合、チャンネル再スキャンを行うことで回復の可能性あり。

メニュー画面が映るが番組が表示されない：B-CASカードまたはACASチップが正しく挿入されているか確認。

W杯2026を簡単に見る解決法は？

テレビの不具合が起きている場合は様々な原因が考えられ、その場では直すことができない場合が多い。その場合は専門の業者や管理会社に連絡をし、対応を待たなければならない可能性があるため、対象の試合を見逃すリスクがある。

一方で、全試合をライブ・見逃し配信する『DAZN』であれば、PCやスマートフォン、タブレット、さらにはケースによるものの地上波が不具合で映らないがインターネットが繋がっている状態のスマートテレビなどでも視聴することができる。

また、『DAZN』であれば見逃し配信がフルマッチでいつでも視聴可能。さらに、試合途中からキックオフまで遡って視聴できる追っかけ再生にも対応しているため、様々な事情に合わせて柔軟に対処することができる。

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