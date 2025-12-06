アメリカ・カナダ・メキシコ3カ国共催の2026年FIFAワールドカップ(W杯)は、2026年6月11日に開幕を迎える。
本記事では、北中米W杯の試合開催の時間帯を紹介する。
2026年W杯の開催時間帯は？
2026年W杯の正式な日程およびキックオフ時刻、会場は日本時間12月7日(日)午前2:00に発表予定。発表の模様は、『FIFA公式Youtubeチャンネル』などのFIFA各プラットフォームを通じて行われる。
なお、大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催となるため、時差の関係でキックオフ時刻も様々になる見込み。通常の大会通りに現地時間で昼～夜に試合が行われるであろうことを踏まえると、日本時間では深夜～昼前の開催となることが想定される。
グループステージおよび決勝トーナメントの開催時間帯は、正式発表後に記載する。
2026年W杯の視聴方法は？
DAZN
2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。
地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。
日本代表のグループリーグ3試合は、NHKが2試合、日本テレビが1試合を放送する。
NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含むが全104試合を放送することが決定している。
