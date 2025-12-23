このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
sbs gayo lemino 2025Lemino
SBS歌謡大典2025はLeminoプレミアムで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

SBS歌謡大典2025冬はいつ？何時から？開催日程・出演アーティスト一覧

SBS歌謡祭2025冬はいつ開催？日程・開始時刻、出演アーティスト一覧を紹介。

31日間無料トライアルで視聴可能

SBS歌謡大典2025

12/25(土)13:10～開催

SBS歌謡大典2025は12/25(木)開催

Leminoプレミアムで独占ライブ配信

無料体験で視聴

豪華K-POPアーティストが集結するSBS歌謡大典2025が、12月25日(木)に行われる。

本記事では、SBS歌謡大典2025の開催日程や出演アーティスト一覧を紹介する。

SBS歌謡大典2025はいつ？開催スケジュール

SBS歌謡大典2025は、2025年12月25日(木)にインスパイア・アリーナ(韓国・仁川)で開催。日本時間での開始時刻は、レッドカーペットが13:10、音楽祭本編が17:00に予定されている。

  • イベント名：SBS歌謡大典2025
  • 開催日時：2025年12月25日(木)
    レッドカーペット　13:10～
    音楽祭本編　17:00～
  • 会場：インスパイア・アリーナ(韓国・仁川)

【一覧】SBS歌謡大典2025の出演アーティスト

MMA2025には、スキズ、IVE、ルセラら豪華アーティストが集結予定となっている。また、12月14日に海軍を満期除隊したNCTのテヨンにとっては初の復帰の舞台だ。出演者一覧は以下の通り。

【MC】

  • Young K(DAY6)
  • ジェミン(NCT DREAM)
  • ユジン(IVE)

【ARTISTS】

  • U-KNOW
  • TAEYOUNG(NCT)
  • NCT DREAM
  • THE BOYZ
  • Stray Kids
  • ATEEZ
  • ITZY
  • TOMORROW X TOGETHER
  • TREASURE
  • aespa
  • ENHYPEN
  • IVE
  • NMIXX
  • LE SSERAFIM
  • &TEAM
  • BOYNEXTDOOR
  • ZEROBASEONE
  • RIIZE
  • TWS
  • NCT WISH
  • ILLIT
  • BABYMONSTER
  • NEXZ
  • MEOVV
  • izna
  • KickFlip
  • Hearts2Hearts
  • KiiiKiii
  • SKINZ
  • HITGS
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • AHOF
  • CORTIS
  • AxMxP
  • IDID

SBS歌謡大典2025の中継情報

SBS歌謡大典2025は、レッドカーペット・音楽祭本編ともにネット『Lemino』がプレミアムプランで独占ライブ配信を予定。また、後日アーカイブ配信も予定されている。

  • 番組名：2025 SBS歌謡大典
  • ライブ配信：2025年12月25日(木)
    レッドカーペット：13:10～
    音楽祭本編：17:00
  • アーカイブ配信：後日実施予定
  • 中継局：Leminoプレミアム独占配信

SBS歌謡大典2025視聴にはLeminoプレミアム登録が必要！

lemino premium join

Leminoプレミアムでは初回初月無料トライアルを実施しており、期間中はSBS歌謡大典2025だけでなく映画・アニメ・ドラマなどあらゆるジャンルの対象作品がすべて無料で見放題となる。

Leminoの無料トライアル登録方法

【手順01】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順02】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順03】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※本記事に掲載されている配信情報は2025年12月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

