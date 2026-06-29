ブラジル戦は日本時間の何時から？W杯ラウンド32のキックオフ時刻まとめ

FIFAワールドカップ2026は日本時間の6月30日(火)に決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)が開催。3大会連続のベスト16進出を目指す日本代表が、南米のブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジル戦の日本時間におけるキックオフ時刻を紹介している。

ブラジル戦は日本時間の何時から？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本vsブラジルは、日本時間2026年6月30日(火)午前2時00分にキックオフを迎える。

試合は現地時間6月29日(月)午後6時からで日本との時差は14時間となる。会場はアメリカ・テキサス州ヒューストンにあるNRGスタジアム(ヒューストン・スタジアム)で開催。試合は現地時間の正午からだが、同スタジアムは空調設備が施されており猛暑などの心配はなさそうだ、今大会で日本がこのスタジアムで戦うのは初めて。グループリーグではドイツvsキュラソー、オランダvsスウェーデンなど大量得点が生まれたゲームが開催された。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド32 日本 vs ブラジル 2026年6月30日(火)

午前2:00 2026年6月29日(月)

午後12:00

(時差は14時間) ヒューストン・スタジアム

(アメリカ・テキサス)

ブラジル戦の中継局はどこ？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本vsブラジルは、地上波が『フジテレビ系列』、BSは『NHK BS』、ネットは『DAZN』で中継・ライブ配信される。

フジテレビ系列では元日本代表の小野伸二氏が解説を担当。NHK BSでは、本田圭佑選手が解説を担当。林陵平氏を交えた本格的なダブル解説を予定している。DAZNでは、内田篤人氏・安田理大氏・久保裕也氏をはじめとする独自の視点を持ったトリプル解説陣が担当する。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 6月30日(火)1:00～

無料ライブ＆見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50～

生中継 解説：小野伸二

実況：中村光宏 NHK BS 6月30日(火)1:10～

生中継 解説：本田圭佑、林陵平

実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00～

録画放送 NHK BSと同内容

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