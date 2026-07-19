ワールドカップ閉会式は日本時間の何時から？開始時間・出演者・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

FIFAワールドカップの閉会式は、決勝戦とあわせて注目される大会最後のセレモニーだ。出場チームの頂点が決まる一戦を前に行われる。

本記事では、ワールドカップ閉会式の日本時間での開始時刻、決勝戦の日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ワールドカップ閉会式は日本時間の何時から？

2026年FIFAワールドカップの閉会式は、日本時間2026年7月20日(月)2:30から開始される予定だ。決勝戦の直前に行われるセレモニーで、大会のフィナーレを彩るイベントとして注目を集めている。

閉会式では、決勝を前にした演出やパフォーマンスが予定されており、俳優のトム・クルーズが特別出演することも大きな話題となっている。世界中が注目する決勝戦の前に行われるため、試合だけでなく閉会式から視聴したいファンも多いだろう。

決勝戦は閉会式後に開催される予定で、日本では深夜から早朝にかけての時間帯となる。リアルタイムで視聴する場合は、閉会式の開始時刻と決勝戦のキックオフ時間をあわせて把握しておきたい。

項目 内容 大会 FIFAワールドカップ2026 イベント 閉会式 開始時間 2026年7月20日(月)2:30～ 実施タイミング 決勝戦の直前 主な内容 大会フィナーレを彩るセレモニー、演出、パフォーマンスなど 注目ポイント トム・クルーズの特別出演が予定

ワールドカップ閉会式の出演アーティストは？

2026年FIFAワールドカップの閉会式には、音楽界やエンターテインメント界から豪華な出演者が登場する予定だ。ヘッドライナーはアメリカの世界的アーティストであるポスト・マローンが務める。

パフォーマンスでは、ラウラ・パウジーニ、ニコール・シャージンガー、ロビー・ウィリアムズ、IShowSpeedらが出演予定。IShowSpeedは、非公式応援歌「World Cup (Champions)」を披露する見込みとなっている。

また、アメリカ国歌斉唱はジェニファー・ハドソンが担当。さらに、俳優のトム・クルーズがスペシャルゲストとして登場し、特別演出に加わることも大きな注目を集めている。閉会式は日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から、決勝戦会場のメットライフ・スタジアムで行われる予定だ。

なお、閉会式とは別に、決勝戦のハーフタイムには史上初のハーフタイムショーも予定されている。こちらにはマドンナ、シャキーラ、BTS、ジャスティン・ビーバーらが共同ヘッドライナーとして出演する見込みだ。

区分 出演者 内容 閉会式ヘッドライナー ポスト・マローン クロージングセレモニーのメインアクト パフォーマンス ラウラ・パウジーニ 閉会式でパフォーマンスを披露予定 パフォーマンス ニコール・シャージンガー 閉会式でパフォーマンスを披露予定 パフォーマンス ロビー・ウィリアムズ 閉会式でパフォーマンスを披露予定 パフォーマンス IShowSpeed 「World Cup (Champions)」を披露予定 アメリカ国歌斉唱 ジェニファー・ハドソン 決勝戦前の国歌斉唱を担当予定 特別出演 トム・クルーズ スペシャルゲストとして特別演出に登場予定 ハーフタイムショー マドンナ、シャキーラ、BTS、ジャスティン・ビーバー 決勝戦のハーフタイムに共同ヘッドライナーとして出演予定

ワールドカップ閉会式のテレビ放送・ネット配信予定は？

2026年FIFAワールドカップの閉会式は、日本時間2026年7月20日(月・祝)2:30から実施される予定だ。決勝戦のキックオフは同日4:00に予定されており、閉会式は試合開始の約90分前から行われる見込みとなっている。

テレビ放送では、NHK総合が決勝戦を生中継する予定だ。放送開始は3:00からとなっているため、閉会式の一部が番組内で紹介される可能性がある。また、NHK BSプレミアム4Kでも決勝戦および関連セレモニーが扱われる見込みだ。

ネット配信では、DAZNが決勝戦をライブ配信する予定。決勝戦は無料配信の対象となっており、アカウント登録のみで視聴できる見込みだ。DAZNでは2:45からの配信が予定されているため、閉会式の様子も試合前中継内で楽しめる可能性がある。

視聴方法 放送・配信サービス 開始時間 ネット配信 DAZN 2026年7月20日(月・祝)2:45～ テレビ放送 NHK総合 2026年7月20日(月・祝)3:00～ テレビ放送 NHK BSプレミアム4K 2026年7月20日(月・祝)3:00～ イベント 閉会式 2026年7月20日(月・祝)2:30～ 試合 決勝戦 2026年7月20日(月・祝)4:00～

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