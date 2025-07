「私の夫と結婚して」日本版の配信スケジュール・主題歌・あらすじまとめ

日本版「私の夫と結婚して」のあらすじ・主題歌は?配信/放送スケジュールも紹介。

韓国ウェブ小説原作「私の夫と結婚して」の日本版ドラマが、『Amazonプライムビデオ』で配信されている。

本記事では、日本版「私の夫と結婚して」のあらすじや主題歌、放送/配信スケジュールを紹介する。

日本版「私の夫と結婚して」のあらすじ

Amazon

韓国ウェブ小説原作の「私の夫と結婚して」は、韓国で漫画化&ドラマ化されるなど大ヒット。日本でもドラマ化されることとなった。

ストーリーは主人公・神戸美紗(小芝風花)が夫・平野友也(横山裕)と親友・江坂麗奈(白石聖)に裏切られて命を落とし、10年前にタイムリープするところからスタート。タイムリープ後から勤務先の部長である鈴木亘(佐藤健)が突然積極的に関わりを増やしてくる中、美紗は“運命のルール”に気づき始め……。復讐を誓って未来を変えようと奮闘する主人公の成長と真実の愛を描いたSFロマンティック・コメディだ。

日本版「私の夫と結婚して」の主題歌

日本版「私の夫と結婚して」のために、テーマソングとして6曲が書き下ろされた。そのラインナップはJIHYO(TWICE)の「New Days」や、WENDY(Red Velvet)の「Blazing Steps」、An Siuの「The Mask」、elleyの「Burn It Out」、Kangnam版と藤牧京介&尾崎匠海(INI)版の2種類が用意された「So You Can Shine」、そしてMovie Closerの「Boom」と超豪華。多彩な書き下ろしテーマソングも、ドラマの大きな魅力の一つだ。

書き下ろしテーマソング一覧

「New Days」/JIHYO(TWICE)

「Blazing Steps」/WENDY(Red Velvet)

「The Mask」/An Siu

「Burn It Out」/elley

「So You Can Shine」/Kangnam版・藤牧京介&尾崎匠海(INI)版

「Boom」/Movie Closer

日本版「私の夫と結婚して」の放送/配信スケジュール

日本版「私の夫と結婚して」は、Amazon Originalドラマとして2025年6月27日(金)から『Amazonプライムビデオ』で世界独占配信がスタート。毎週金曜日に2話ずつが配信され、全10話の構成となっている。その他のプラットフォームやテレビ局での日本版「私の夫と結婚して」の放送、配信は予定されていない。

日本版「私の夫と結婚して」の配信開始スケジュール(予定)は以下の通り。

Amazon配信開始日

日本版「私の夫と結婚して」の無料視聴方法は?

Amazon

前述の通り、日本版「私の夫と結婚して」は『Amazonプライムビデオ』で独占配信される。『Amazonプライムビデオ』はAmazonプライム会員であれば追加費用なしで見放題作品が見られるサービスであり、月額は600円(税込)。しかし、Amazonプライムは30日間の無料体験期間を設けており、これを利用することで無料視聴することが可能だ。

なお、無料体験終了後は自動更新となるが、期間内に解約すれば料金は発生しない。Amazonプライムの30日間無料体験の登録方法は以下の通り。

Amazonプライムの無料体験登録手順

※無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。