Amazonプライムデーってなに？どうやって参加できる？セールのすべてを紹介

Amazonが開催する大型セール「Amazonプライムデー」では、家電や日用品、食品、ファッション、Apple製品など、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売される。

本記事では、Amazonプライムデーの概要や開催時期、参加方法、対象商品を紹介する。

Amazonプライムデーとは？どうやって参加できる？

Amazonプライムデーは、Amazonプライム会員を対象に開催される年に一度の大型セールだ。家電や日用品、食品、ファッション、Apple製品など、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売される。

2026年は、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで先行セールを実施。その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで本セールが行われ、合計7日間にわたって開催される。

対象商品は300万点以上とされ、商品によっては通常価格から20～50％以上値下げされる場合もある。また、iPhone AirやAirPods Pro 3などのApple製品もセール対象に含まれる。

セールに参加するには、原則としてAmazonプライム会員への登録が必要だ。初めて利用する場合は30日間の無料体験を利用でき、無料体験中でも会員向けのセール価格で商品を購入できる。

さらに、事前エントリーのうえで期間中に合計1万円以上を購入すると、Amazonポイントの還元率が上がるポイントアップキャンペーンも実施される。対象商品を購入する日によって10％分のポイントが付与される企画もあるため、買い物前にキャンペーン条件を確認しておきたい。

項目 内容 先行セール 2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59 本セール 2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59 参加条件 Amazonプライム会員への登録 無料体験 初回登録者は30日間の無料体験を利用可能 主な対象商品 家電、日用品、食品、ファッション、Apple製品など ポイント施策 ポイントアップキャンペーン、対象商品の10％ポイント還元など

Amazonプライムデーのセール内容まとめ

2026年のAmazonプライムデーでは、商品の値下げに加え、Amazonポイントの還元率アップや各種サブスクリプションサービスの無料体験期間延長など、複数のキャンペーンが実施される。

買い物関連では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計1万円(税込)以上購入するとポイント還元率が上がる「ポイントアップキャンペーン」が注目だ。2026年は獲得上限が1万ポイントに拡大され、プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーや対象ブランドの購入など、条件に応じて還元率が加算される。

本セール期間中の7月10日(金)から13日(月)までは、対象商品のタイムセール価格に対して10％分のAmazonポイントが付与される日替わりキャンペーンも実施。対象商品は24時間ごとに入れ替わるため、購入前に最新のラインナップを確認しておきたい。

また、ポイントアップキャンペーンへエントリーし、期間中に1万円以上購入した人を対象に、最大10万ポイントが当たる抽選会も行われる。Amazonとdアカウントを連携することで参加できるdポイントキャンペーンも用意されている。

エンタメ関連では、Amazon Music Unlimitedが4カ月無料、Kindle UnlimitedとAudibleがそれぞれ3カ月無料になるキャンペーンを実施。初めて対象サービスを利用する人は、通常より長い無料期間を活用できる。

このほか、コスメ・ビューティー商品のポイント還元、対象ブランドのギフトカード購入特典、Amazonネットスーパーの最大50％オフセール、ふるさと納税の抽選キャンペーンなども展開される。

ポイントアップをはじめ、一部のキャンペーンは購入前のエントリーが必須となる。先行セール期間中の買い物も対象に含まれるため、商品を購入する前に参加条件やポイントの有効期限を確認しておこう。

キャンペーン 主な内容 主な条件・注意点 ポイントアップキャンペーン 条件に応じてAmazonポイントの還元率がアップ。獲得上限は10,000ポイント 事前エントリーと期間中合計10,000円(税込)以上の購入が必要 日替わり10％ポイント還元 対象商品のタイムセール価格に対して10％分のAmazonポイントを付与 7月10日(金)～13日(月)限定。対象商品は24時間ごとに変更 プライムデー大抽選会 抽選で最大100,000ポイントが当たる ポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入が必要 dポイントキャンペーン 新規連携者向けの10％還元や最大100,000ポイントの抽選を実施 Amazonとdアカウントの連携が必要 Amazon Music Unlimited 初回利用者は4カ月無料 対象者限定 Kindle Unlimited 電子書籍読み放題サービスを3カ月無料で利用可能 対象者限定 Audible オーディオブックサービスを3カ月無料で利用可能 対象者限定。クーポンが付与される場合あり コスメ・ビューティー 対象商品購入で最大5％のポイント還元 事前エントリーと対象商品5,000円以上の購入が必要 ブランドギフトカード 対象ギフトカードを5,000円以上購入すると500ポイントを付与 Amazonギフトカードは対象外 Amazonネットスーパー 食材や日用品を最大50％オフで販売。割引クーポンも配布 対象エリアや対象商品を要確認 Amazonふるさと納税 抽選で最大12,000ポイントが当たる 対象ページからのエントリーが必要

Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

Amazonプライムデー2026の関連情報

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