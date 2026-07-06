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Amazonプライムデーは7/7(火)から先行セール開始！注目セール品は売り切れ必至
Aoi Fujimiya

Amazonプライムデーってなに？どうやって参加できる？セールのすべてを紹介

Amazonプライムデーとは？どうやって参加できる？開催期間・エントリー条件・セール内容のすべてをわかりやすく紹介。

先行セールは7/7(火)0:00～開催！
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Amazonプライムデー

「Amazonプライムデー」先行セールが7月7日(火)0:00から開催！

本セールは7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59まで！

注目アイテムが大幅値下げ

Amazonが開催する大型セール「Amazonプライムデー」では、家電や日用品、食品、ファッション、Apple製品など、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売される。

【7/7(火)から先行セール】Amazonプライムデー開催！注目セール品は売り切れ必至セール会場はこちら

本記事では、Amazonプライムデーの概要や開催時期、参加方法、対象商品を紹介する。

Amazonプライムデーとは？どうやって参加できる？

Amazonプライムデーは、Amazonプライム会員を対象に開催される年に一度の大型セールだ。家電や日用品、食品、ファッション、Apple製品など、幅広いカテゴリーの商品が特別価格で販売される。

2026年は、7月7日(火)0:00から7月9日(木)23:59まで先行セールを実施。その後、7月10日(金)0:00から7月13日(月)23:59まで本セールが行われ、合計7日間にわたって開催される。

対象商品は300万点以上とされ、商品によっては通常価格から20～50％以上値下げされる場合もある。また、iPhone AirやAirPods Pro 3などのApple製品もセール対象に含まれる。

セールに参加するには、原則としてAmazonプライム会員への登録が必要だ。初めて利用する場合は30日間の無料体験を利用でき、無料体験中でも会員向けのセール価格で商品を購入できる。

さらに、事前エントリーのうえで期間中に合計1万円以上を購入すると、Amazonポイントの還元率が上がるポイントアップキャンペーンも実施される。対象商品を購入する日によって10％分のポイントが付与される企画もあるため、買い物前にキャンペーン条件を確認しておきたい。

項目内容
先行セール2026年7月7日(火)0:00～7月9日(木)23:59
本セール2026年7月10日(金)0:00～7月13日(月)23:59
参加条件Amazonプライム会員への登録
無料体験初回登録者は30日間の無料体験を利用可能
主な対象商品家電、日用品、食品、ファッション、Apple製品など
ポイント施策ポイントアップキャンペーン、対象商品の10％ポイント還元など

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Amazonプライムデーのセール内容まとめ

2026年のAmazonプライムデーでは、商品の値下げに加え、Amazonポイントの還元率アップや各種サブスクリプションサービスの無料体験期間延長など、複数のキャンペーンが実施される。

買い物関連では、事前エントリーのうえ、対象期間中に合計1万円(税込)以上購入するとポイント還元率が上がる「ポイントアップキャンペーン」が注目だ。2026年は獲得上限が1万ポイントに拡大され、プライム会員、Amazon Mastercardでの支払い、対象カテゴリーや対象ブランドの購入など、条件に応じて還元率が加算される。

本セール期間中の7月10日(金)から13日(月)までは、対象商品のタイムセール価格に対して10％分のAmazonポイントが付与される日替わりキャンペーンも実施。対象商品は24時間ごとに入れ替わるため、購入前に最新のラインナップを確認しておきたい。

また、ポイントアップキャンペーンへエントリーし、期間中に1万円以上購入した人を対象に、最大10万ポイントが当たる抽選会も行われる。Amazonとdアカウントを連携することで参加できるdポイントキャンペーンも用意されている。

エンタメ関連では、Amazon Music Unlimitedが4カ月無料、Kindle UnlimitedとAudibleがそれぞれ3カ月無料になるキャンペーンを実施。初めて対象サービスを利用する人は、通常より長い無料期間を活用できる。

このほか、コスメ・ビューティー商品のポイント還元、対象ブランドのギフトカード購入特典、Amazonネットスーパーの最大50％オフセール、ふるさと納税の抽選キャンペーンなども展開される。

ポイントアップをはじめ、一部のキャンペーンは購入前のエントリーが必須となる。先行セール期間中の買い物も対象に含まれるため、商品を購入する前に参加条件やポイントの有効期限を確認しておこう。

キャンペーン主な内容主な条件・注意点
ポイントアップキャンペーン条件に応じてAmazonポイントの還元率がアップ。獲得上限は10,000ポイント事前エントリーと期間中合計10,000円(税込)以上の購入が必要
日替わり10％ポイント還元対象商品のタイムセール価格に対して10％分のAmazonポイントを付与7月10日(金)～13日(月)限定。対象商品は24時間ごとに変更
プライムデー大抽選会抽選で最大100,000ポイントが当たるポイントアップキャンペーンへのエントリーと10,000円以上の購入が必要
dポイントキャンペーン新規連携者向けの10％還元や最大100,000ポイントの抽選を実施Amazonとdアカウントの連携が必要
Amazon Music Unlimited初回利用者は4カ月無料対象者限定
Kindle Unlimited電子書籍読み放題サービスを3カ月無料で利用可能対象者限定
Audibleオーディオブックサービスを3カ月無料で利用可能対象者限定。クーポンが付与される場合あり
コスメ・ビューティー対象商品購入で最大5％のポイント還元事前エントリーと対象商品5,000円以上の購入が必要
ブランドギフトカード対象ギフトカードを5,000円以上購入すると500ポイントを付与Amazonギフトカードは対象外
Amazonネットスーパー食材や日用品を最大50％オフで販売。割引クーポンも配布対象エリアや対象商品を要確認
Amazonふるさと納税抽選で最大12,000ポイントが当たる対象ページからのエントリーが必要

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Amazonプライム会員の特典一覧

Amazonプライムに登録すると、先行セールをお得に利用できるだけでなく、様々な特典が付いてくる。

内容特典
(1)商品の無料配送対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料
(2)特別取扱商品の取扱手数料が無料Amazonプライム対象商品は、一部特別取扱商品の取扱手数料が無料
(3)Prime Video会員特典対象の映画やTV番組が追加料金なしで見放題(名作映画レンタルが100円から)
(4)Prime Videoチャンネルスポーツ中継・エンタメなど月額定額料金で視聴
(5)Prime Music月額600円(税込)で1億曲の楽曲やアルバムを広告表示なしで聴ける
(6)Prime Reading対象のKindle本（雑誌、マンガ、Kindle Singlesなど）が読み放題
(7)Prime GamingTwitch利用のプライム会員は、プライムアカウントと紐づけると、毎月Twitch.tvで無料ゲーム・コンテンツ、1件の無料チャンネル登録ができる
(8)Amazon PhotosAmazon Driveに思い出の写真を容量無制限で保存できる
(9)Amazonフレッシュ生鮮食品から日用品まで、まとめてお届けするサービス
(10)Prime Try Before You Buy服、靴、ファッション小物の対象商品が、購入する前に試着できる
(11)プライム会員限定先行タイムセールタイムセールの商品を、通常より30分早く注文可能
(12)ベビー用おむつとおしりふきの15%OFF割引おむつとおしりふきが定期おトク便で10%OFFになる特典
(13)家族と使い放題プライム会員は、同居家族を2人まで追加でき、特典を共有可能
(14)プライム限定価格一部の対象商品を、プライム限定価格で購入可能

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Amazonプライムデー2026の関連情報

【セール情報】

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