プレミアリーグ第26節が行われ、5連勝を狙うマンチェスター・ユナイテッドがウェストハムとのアウェー戦に挑んだ。

マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・エンベウモ、マテウス・クーニャ、アマド・ディアロらが先発。中盤はカゼミーロとコビー・メイヌーが並んだ。

序盤はウェストハムのサマーフィルがいい動きを見せ、ユナイテッドにとって脅威に。13分には左サイドからカットインし、シュートを放つが、GKセネ・ラメンスが好セーブでしのいだ。

22分にはコーナーキックからつなぎ、ルーク・ショーが左足で合わせるがワン＝ビサカがライン上でクリアし、古巣の得点は許さない。ユナイテッドがボール支配率を高めたが、チャンスを作ることはできずスコアレスで前半を終えた。

後半に先制したのはウェストハム。49分、右サイドからボーウェンのクロスをトマーシュ・ソウチェクがニアで合わせ、先制点を挙げた。63分にはメイヌーのクロスにカゼミーロがヘディングシュートで同点ゴールを挙げたかに思われたが、オフサイドで取り消しに。反撃に出たいユナイテッドはレニー・ヨロ、ベンヤミン・シェシュコを投入する。

ジョシュア・ザークツィーも入れたユナイテッド。終了間際にはザークツィーが決定的なシュートを放つが惜しくも枠を捉えず。それでもラストプレーでエンベウモのクロスをシェシュコがニアで合わせ、巧みな同点ゴールを記録。試合は1-1のドローに終わっている。 5連勝で髪を切ると約束しているマンチェスター・ユナイテッドのファンであるフランク・イレットさんはまたもチャレンジ失敗となった。