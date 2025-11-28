このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoウェストハム
London Stadium
team-logoリヴァプール
ウェストハムvsリヴァプールを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【11月30日】遠藤航出場予定！ウェストハム対リヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第13節

【遠藤航出場予定】2025-26プレミアリーグ第13節、ウェストハムvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第13節が日本時間11月30日(日)に開催。ウェストハムと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、ウェストハムvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウェストハム対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間

ウェストハム・ユナイテッドvsリヴァプールは、日本時間2025年11月30日(日)にウェストハムのホーム、ロンドン・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第13節
  • 日時：2025年11月30日(日) 23:05キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウェストハム・ユナイテッド vs リヴァプール
  • 会場：ロンドン・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ウェストハム対リヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

ウェストハム対リヴァプールのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ウェストハム対リヴァプールの予想スタメンは？

ウェストハム vs リヴァプール スタメン

ウェストハムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
23
アルフォンス・アレオラ
15
コンスタンティノス・マブロパノス
29
アーロン・ワン＝ビサカ
25
ジャン＝クレール・トディボ
12
マリック・ディウフ
20
C
ジャロッド・ボーウェン
27
スングトゥ・マガッサ
18
マテウス・フェルナンデス
10
ルーカス・パケタ
32
フレディ・ポッツ
9
カラム・ウィルソン
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
2
ジョセフ・ゴメス
4
C
フィルジル・ファン・ダイク
6
ミロシュ・ケルケズ
8
ドミニク・ソボスライ
10
アレクシス・マクアリスター
38
ライアン・フラーフェンベルフ
7
フロリアン・ヴィルツ
18
コーディ・ガクポ
9
アレクサンデル・イサク

4-2-3-1

LIVAway team crest

WHU
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヌーノ・エスピリト・サント

LIV
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

WHU
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

WHU

直近の 5 試合

LIV

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

19
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0