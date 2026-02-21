遠藤航は数カ月離脱予想も…リヴァプール、CL登録メンバーを変更できず。「リストA」の内3名が長期離脱

リヴァプールは、チャンピオンズリーグ（CL）において長期離脱が予想される日本代表MF遠藤航に代わって選手を登録することができないようだ。

今季は公式戦12試合に出場していた遠藤。しかし、プレミアリーグ初先発を飾った11日のサンダーランド戦で負傷交代に。アルネ・スロット監督は「正確な期間はまだ言えない。来月の試合にも出場できないだろうが、シーズン終盤には再びプレーできることを祈っている」とし、詳細は明かしていないものの長期離脱を示唆している。

『This Is Anfield』によると、遠藤航は数カ月以上の離脱が予想されており、残りのシーズンの大部分を欠場することになる模様。しかしリヴァプールは、CLノックアウトフェーズにおいて33歳MFに代わる選手を登録できないようだ。

リヴァプールは今季序盤、長期離脱が決まったジョヴァンニ・レオーニに代えてフェデリコ・キエーザを「リストA」選手として登録していた。「UEFA規定31.14.c」では長期離脱による登録変更を1名まで認めているものの、これはリーグフェーズ最初の6試合のみに適用されるとのこと。そしてノックアウトフェーズの登録メンバーに関しては、「リストA」選手のメンバーは固定されることになるという。

遠藤航が負傷したのはCLノックアウトフェーズのメンバーを提出してから約1週間後のことであり、大部分で欠場が予想されるものの、登録の変更は行えないようだ。なお、リヴァプールはホームグロウン枠がUEFA規定（8選手）に達していないため、「リストA」選手を22名までしか登録できず、そのうち遠藤航、アレクサンデル・イサク、コナー・ブラッドリーの3選手が長期離脱を強いられている。