明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するヴィッセル神戸の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
ヴィッセル神戸｜最新試合予定・放送局
ヴィッセル神戸｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|前川 黛也
|GK
|21
|新井 章太
|GK
|32
|ウボングリチャードマンデー
|GK
|39
|髙山 汐生
|琉球／復帰
|GK
|71
|権田 修一
|DF
|3
|マテウス トゥーレル
|DF
|4
|山川 哲史
|DF
|15
|ジエゴ
|柏／新加入
|DF
|16
|カエターノ
|DF
|23
|広瀬 陸斗
|DF
|24
|酒井 高徳
|DF
|31
|岩波 拓也
|DF
|41
|永戸 勝也
|DF
|42
|本間 ジャスティン
|松本／復帰※背番号変更
|DF
|43
|山田 海斗
|タコマ・ディファイアンス(アメリカ)／復帰※背番号変更
|DF
|80
|ンドカ ボニフェイス
|横浜FC／新加入
|MF
|2
|飯野 七聖
|MF
|5
|郷家 友太
|仙台／新加入
|MF
|6
|扇原 貴宏
|MF
|7
|井手口 陽介
|MF
|11
|武藤 嘉紀
|MF
|13
|佐々木 大樹
|MF
|14
|乾 貴士
|清水／新加入
|MF
|18
|井出 遥也
|MF
|25
|鍬先 祐弥
|MF
|28
|濱﨑 健斗
|神戸U-18／トップ昇格※背番号変更
|MF
|30
|山内 翔
|MF
|38
|浦 十藏
|富山／復帰
|MF
|44
|日髙 光揮
|MF
|51
|瀬口 大翔
|神戸U-18／トップ昇格
|MF
|58
|大西 湊太
|神戸U-18／トップ昇格
|FW
|10
|大迫 勇也
|FW
|26
|ジェアン パトリッキ
|FW
|29
|小松 蓮
|FW
|33
|橋本 陸斗
|熊本／復帰
|FW
|35
|冨永 虹七
|FW
|45
|相澤 デイビッド
|法政大学／新加入
|FW
|46
|伊藤 湊太
|京都橘高校／新加入
|FW
|53
|渡辺 隼斗
|神戸U-18／トップ昇格
|FW
|55
|宮原 勇太
ヴィッセル神戸戦のおすすめ視聴方法
ヴィッセル神戸が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可