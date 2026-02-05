Goal.com
ヴィッセル神戸 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するヴィッセル神戸の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するヴィッセル神戸の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ヴィッセル神戸｜最新試合予定・放送局

京都サンガF.C. 対 ヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸 対 V・ファーレン長崎
清水エスパルス 対 ヴィッセル神戸
ヴィッセル神戸 対 アビスパ福岡
ヴィッセル神戸 対 FCソウル
ヴィッセル神戸｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1前川　黛也 
GK21新井　章太 
GK32ウボングリチャードマンデー  
GK39髙山　汐生琉球／復帰
GK71権田　修一 
DF3マテウス　トゥーレル 
DF4山川　哲史 
DF15ジエゴ柏／新加入
DF16カエターノ 
DF23広瀬　陸斗 
DF24酒井　高徳 
DF31岩波　拓也 
DF41永戸　勝也 
DF42本間　ジャスティン松本／復帰※背番号変更
DF43山田　海斗タコマ・ディファイアンス(アメリカ)／復帰※背番号変更
DF80ンドカ　ボニフェイス横浜FC／新加入
MF2飯野　七聖 
MF5郷家　友太仙台／新加入
MF6扇原　貴宏 
MF7井手口　陽介 
MF11武藤　嘉紀 
MF13佐々木　大樹 
MF14乾　貴士清水／新加入
MF18井出　遥也 
MF25鍬先　祐弥 
MF28濱﨑　健斗神戸U-18／トップ昇格※背番号変更
MF30山内　翔 
MF38浦　十藏富山／復帰
MF44日髙　光揮 
MF51瀬口　大翔神戸U-18／トップ昇格
MF58大西　湊太神戸U-18／トップ昇格
FW10大迫　勇也 
FW26ジェアン　パトリッキ 
FW29小松　蓮 
FW33橋本　陸斗熊本／復帰
FW35冨永　虹七 
FW45相澤　デイビッド法政大学／新加入
FW46伊藤　湊太京都橘高校／新加入
FW53渡辺　隼斗神戸U-18／トップ昇格
FW55宮原　勇太 

ヴィッセル神戸戦のおすすめ視聴方法

ヴィッセル神戸が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

