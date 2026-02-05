明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するヴィッセル神戸の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ヴィッセル神戸｜最新試合予定・放送局

ヴィッセル神戸｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 前川 黛也 GK 21 新井 章太 GK 32 ウボングリチャードマンデー GK 39 髙山 汐生 琉球／復帰 GK 71 権田 修一 DF 3 マテウス トゥーレル DF 4 山川 哲史 DF 15 ジエゴ 柏／新加入 DF 16 カエターノ DF 23 広瀬 陸斗 DF 24 酒井 高徳 DF 31 岩波 拓也 DF 41 永戸 勝也 DF 42 本間 ジャスティン 松本／復帰※背番号変更 DF 43 山田 海斗 タコマ・ディファイアンス(アメリカ)／復帰※背番号変更 DF 80 ンドカ ボニフェイス 横浜FC／新加入 MF 2 飯野 七聖 MF 5 郷家 友太 仙台／新加入 MF 6 扇原 貴宏 MF 7 井手口 陽介 MF 11 武藤 嘉紀 MF 13 佐々木 大樹 MF 14 乾 貴士 清水／新加入 MF 18 井出 遥也 MF 25 鍬先 祐弥 MF 28 濱﨑 健斗 神戸U-18／トップ昇格※背番号変更 MF 30 山内 翔 MF 38 浦 十藏 富山／復帰 MF 44 日髙 光揮 MF 51 瀬口 大翔 神戸U-18／トップ昇格 MF 58 大西 湊太 神戸U-18／トップ昇格 FW 10 大迫 勇也 FW 26 ジェアン パトリッキ FW 29 小松 蓮 FW 33 橋本 陸斗 熊本／復帰 FW 35 冨永 虹七 FW 45 相澤 デイビッド 法政大学／新加入 FW 46 伊藤 湊太 京都橘高校／新加入 FW 53 渡辺 隼斗 神戸U-18／トップ昇格 FW 55 宮原 勇太

ヴィッセル神戸戦のおすすめ視聴方法

ヴィッセル神戸が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可