「ブーイングされるのは俺なんだぞ。パスを出せって言ってくれよ」ヴィニシウスがレアル・マドリー指揮官に漏らした不満とは…

レアル・マドリーFWヴィニシウス・ジュニオールは、ブーイングを浴びたレアル・ベティス戦で不満を溜め込んでいたようだ。

4日のラ・リーガ第17節でベティスと対戦したレアル・マドリー。キリアン・エンバペ不在の中で迎えた新年初戦だったが、ゴンサロ・ガルシアがハットトリックを達成するなど見事なパフォーマンスを見せ、5-1で勝利を飾っていた。

しかしこの試合に先発したヴィニシウスは、直近の行動などからこの日も本拠地サンティアゴ・ベルナベウでブーイングを浴びることに。また後半には、シャビ・アロンソ監督から「おいヴィニ！プレッシャーをかけろ！さあいけ！」や「止まらずプレッシャーをかけ続けるんだ！もう一回いけ！」と檄を飛ばされており、このシーンはスペインメディアで大きく報じられている。

そしてブラジル代表FWは、この試合でも不満を溜め込んでいたようだ。『モビスタール・プルス』によると、ベティスDFマルク・バルトラと衝突した際に再びブーイングを浴びたヴィニシウスは、シャビ・アロンソ監督に向けて激しく不満を漏らしていたという。

「これじゃ無理だ。みんなパスを出してくれない。みんなドリブルしたがって、俺がブーイングされるんだ。ゴンサロに一度はパスを出せって言ってくれよ。いつもとは言わないが、せめて一回はやってくれって」

なお、ヴィニシウスはシャビ・アロンソ監督が檄を飛ばしてから数分後の77分に途中交代に。交代時には指揮官と挨拶を交わし、口論した様子はなかったと報じられている。