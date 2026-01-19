このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoビジャレアル
Estadio de la Ceramica
team-logoアヤックス
Yuta Tokuma

【1月21日】ビジャレアルvsアヤックスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第7節

【板倉滉出場予定】1月21日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第7節、ビジャレアル対アヤックスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第7節が日本時間1月21日(水)に開催。ビジャレアルと、板倉滉・冨安健洋が所属するアヤックスが対戦する。

本記事では、ビジャレアルvsアヤックスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ビジャレアルvsアヤックスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のビジャレアルvsアヤックスは、ビジャレアルのホーム「エスタディオ・デ・ラ・セラミカ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第7節
  • 日程：2026年1月21日(水)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：ビジャレアル vs アヤックス
  • 会場：エスタディオ・デ・ラ・セラミカ

ビジャレアルvsアヤックスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ビジャレアルvsアヤックスの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

ビジャレアルvsアヤックス チーム情報

ビジャレアル vs アヤックス 予想スタメン

ビジャレアルHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestAJX
1
ルイス・ジュニア
12
レナト・ベイガ
26
P. Navarro
24
アルフォンソ・ペドラサ
4
ラファ・マリン
20
アルベルト・モレイロ
18
パプ・グエイエ
14
サンティコメサナ
17
タジョン・ブキャナン
9
ジョージズ・ミカウタゼ
19
ニコラ・ペペ
1
ヴィテツラフ・ヤロシュ
30
アーロン・バウマン
3
アントン・ガエイ
37
ヨシップ・シュタロ
2
ルーカス・ロサ
24
ジョルシー・モキオ
4
板倉滉
48
ショーン・スツール
9
カスパー・ドルベリ
10
オスカー・グロッホ
7
ラウル・モロ

4-3-3

AJXAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルセリーノ・ガルシア

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • F. Grim

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

成績

VIL
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

AJX
-直近成績

ゴールを許す
11/12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位表

