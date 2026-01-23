このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラ・リーガ
team-logoビジャレアル
Estadio de la Ceramica
team-logoレアル・マドリー
Yuta Tokuma

【1月25日】ビジャレアルvsレアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜ラ・リーガ第21節

【ラ・リーガ放送予定】ラ・リーガ2025-26第21節、ビジャレアル対レアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのラ・リーガは、1月25日(日)に第21節が開催され、ビジャレアルとレアル・マドリーが対戦する。

本記事では、ビジャレアルvsレアル・マドリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ビジャレアルvsレアル・マドリーの試合日程・キックオフ時間

ビジャレアルvsレアル・マドリーは、日本時間2026年1月25日(日)にビジャレアルのホーム、エスタディオ・デ・ラ・セラミカで開催される。

  • 大会：ラ・リーガ2025-26 第21節
  • 日時：2026年1月25日(日) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ビジャレアル vs レアル・マドリー
  • 会場：エスタディオ・デ・ラ・セラミカ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ビジャレアルvsレアル・マドリーの放送・配信予定

ビジャレアルvsレアル・マドリーのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】

u-next-soccer-pack-2025 japaneseU-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

ビジャレアルvsレアル・マドリー チーム情報

ビジャレアル vs レアル・マドリー 予想スタメン

ビジャレアルHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestRMA
1
ルイス・ジュニア
24
アルフォンソ・ペドラサ
8
フアン・フォイス
26
P. Navarro
12
レナト・ベイガ
20
アルベルト・モレイロ
16
トーマス・パルティ
10
ダニエル・パレホ
17
タジョン・ブキャナン
9
ジョージズ・ミカウタゼ
7
ジェラール・モレノ
1
ティボー・クルトワ
18
アルバロ・カレーラス
24
ディーン・ハウセン
8
フェデリコ・バルベルデ
17
ラウール・アセンシオ
19
ダニ・セバージョス
6
エドゥアルド・カマヴィンガ
5
ジュード・ベリンガム
7
ヴィニシウス・ジュニオール
10
キリアン・エンバペ
16
G. Garcia

4-3-3

RMAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルセリーノ・ガルシア

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

VIL
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

RMA
-直近成績

ゴールを許す
14/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

VIL

直近の 5 試合

RMA

0

勝利

1

Draw

4

勝利

7

得点

15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0