VARの判定に激怒！フレンキー・デ・ヨング、アトレティコ・マドリードに完敗したバルセロナを「スキャンダラスな」8分間のオフサイド判定が阻む

バルセロナのスペイン首都での夜は悪化する一方だった。物議を醸すVAR介入が、ハンス・フリック率いるチームにとって忘れたい一夜を覆い隠したのだ。 リーガ首位を走るバルサは、リヤド・メトロポリターノでの前半に猛攻を浴びてすでに動揺していたが、パウ・クバルシが1点を返したかに見えた。しかし、8分間に及ぶ厳しいビデオ判定の末、この得点は取り消され、バルサのスター選手とスタッフは審判団の判定に激怒した。

コパ・デル・レイ準決勝第1戦は、前半終了時点で4点差を付けられる惨状に陥ったアウェーチームにとって悪夢のような試合となった。ディエゴ・シメオネ率いるチームが暴れ回る中、試合終了後の話題の中心は半自動オフサイド技術の不具合だった。この不具合によりVAR審判団は手動でラインを引き直す必要に迫られ、試合はほぼ10分間完全に停止した。

「これはスキャンダルだ！」－フレンキー・デ・ヨングが激怒

オランダ人MFフレンキー・デ・ヨングは、ミックスゾーンで失効となったゴールについて質問されると、率直に意見を述べた。このプレイメーカーは、試合のスピードアップを目的とした技術が、このような長くて混乱を招く遅延を招いたことに不信感を抱いた。「オフサイドの写真では、フェルミンがシュートを打った瞬間にボールに触れている様子すら確認できません」とデ・ヨングは記者団に語った。 「その後、別の画像が公開され、ディフェンダーがレヴァンドフスキより 1 メートル後ろにいたことが明らかになりました。これは非常に奇妙で、スキャンダルです」

この不満は、かつてのライバルとの厳しい試合に耐えたエリック・ガルシアも同様に感じていた。バルサのディフェンダーは、試合を通して容赦なく露呈されたバックラインの一員だった。ガルシアはこの遅延を「恥ずべきこと」と非難し、最も必要なときに半自動システムが機能しなかった理由を疑問視し、逆転を試みる最も重要な局面で選手たちを不安に陥れたと述べた。

コミュニケーション不足に困惑するフリック監督

ハンス・フリック監督は、おそらく自身のキャリアで最も屈辱的な敗戦を経験し、審判団の対応にも同様に厳しい批判を浴びせた。ドイツ代表監督はタッチライン上で第4審判と激しく議論する姿が目撃された。「このような状況の解決にこれほど長く待つのは非常識だ。7分間も待たされるなんて…リプレイを見ればオフサイドではないと明らかだった」とフリック監督は試合後の記者会見で述べた。

指揮官はまた、長時間の中断中に審判団から「全く連絡がなかった」ことを嘆いた。チームが奮起したアトレティコ・マドリードに対処に苦しむ中、フリック監督はこのゴールが少なくとも第2戦の巻き返しに向けた足がかりになったはずだと感じた。しかし審判委員会は後日、ペナルティエリア内の選手密度が高かったためシステムに「モデリングエラー」が発生し、手動介入を余儀なくされたと認めたが、バルサ側はこれを全く受け入れなかった。

バルサ崩壊でシメオネがヤマルを挑発

バルサが審判団に激怒する一方、ディエゴ・シメオネは自チームの支配的な試合展開を1秒ごとに楽しんでいた。アルゼンチン人指揮官は、特にアデモラ・ルックマンが3点目を決めた後、タッチラインで上機嫌だった。瞬く間にネット上で話題となった瞬間、シメオネはバルサの若き天才ラミン・ヤマルを嘲笑し、テクニカルエリアを通り過ぎるティーンエイジャーに3本の指を立ててスコアを思い出させた。

屈辱はそれだけにとどまらず、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者として将来バルセロナへの移籍が噂されているジュリアン・アルバレスが、前半終了前に4点目を決めました。 ラフィーニャやガビといった選手を欠いたバルサにとって、アトレティコの激しいプレーは手強いものだったが、試合後にシメオネが語った「人々に喜びを」という言葉は、試合のリズムを乱した VAR の論争によって大きく影を落とした。

メトロポリターノの混乱の中で焦点となる未来

この敗戦の余波は、スコアだけにとどまらない。ベテランストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキは、現在、キャリアの決定的な瞬間を迎えている。このポーランド人選手は、バルサにとって不利なオフサイド判定の中心人物であり、契約期間が終了に近づいていることから、皮肉にもアトレティコ・マドリードを含む複数のクラブが彼の獲得を目指していると報じられている。レヴァンドフスキは、3月のクラブ会長選挙の結果を待ってから、次の動きを決定すると報じられている。

今のところ、フリック監督とチームは、3月4日にカンプ・ノウで行われる第2戦に向けて、立ち直る方法を見つけなければならない。エリック・ガルシアが後半にレッドカードで退場処分となり、VAR「スキャンダル」による心理的な打撃もまだ生々しい中、その困難な課題はこれまで以上に険しく見える。 バルセロナは依然としてリーガ首位の座を維持しているが、この夜のマドリッドでの試合は、テクノロジーが機能せず、守備が崩壊すると、トップチームでさえも地に叩きつけられることを証明した。