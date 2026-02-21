2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕。高岳陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップスがレアル・ソルトレイクと対戦する。

本記事では、バンクーバー・ホワイトキャップスvsレアル・ソルトレイクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ホワイトキャップス対ソルトレイクの試合日程・キックオフ時間

MLSレギュラーシーズンのバンクーバー・ホワイトキャップスvsレアル・ソルトレイクは、日本時間2026年2月22日(日)にホワイトキャップスのホーム、BCプレイス・スタジアムで開催される。

大会：MLS 2026 レギュラーシーズン第1節

日時：2026年2月22日(日) 9:30キックオフ／日本時間

対戦：バンクーバー・ホワイトキャップス vs レアル・ソルトレイク

会場：BCプレイス・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ホワイトキャップス対ソルトレイクの放送・配信予定

ホワイトキャップス対ソルトレイクの視聴方法

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要

ホワイトキャップス対ソルトレイク｜チーム情報

バンクーバー ホワイトキャップス vs レアルソルトレイク 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー J. Soerensen 予想スタメン 控え選手 マネージャー P. Mastroeni

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表