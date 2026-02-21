Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
MLS
team-logoバンクーバー ホワイトキャップス
BC Place
team-logoレアルソルトレイク
Apple TVでMLSを全試合配信！7日間無料トライアルで視聴可能
Yuta Tokuma

【2月22日】バンクーバー・ホワイトキャップスvsレアル・ソルトレイクのテレビ放送・ネット配信予定・無料視聴方法｜MLS開幕節

【高岳陽平出場予定】MLS(メジャーリーグサッカー)2026、バンクーバー・ホワイトキャップス対レアル・ソルトレイクのテレビ放送・ネット配信・日程・キックオフ時間・視聴方法を紹介。

メッシ、ソン・フンミン、吉田麻也らが所属

Apple TV

メジャーリーグサッカーは、Apple TVが全試合配信！

7日間の無料トライアルも実施中。

メッシ、ソン・フンミン、吉田麻也らの出場試合を今すぐ視聴！

Apple TV

無料トライアルであり

今すぐ視聴

2026シーズンのアメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)が日本時間2月22日(日)に開幕。高岳陽平が所属するバンクーバー・ホワイトキャップスがレアル・ソルトレイクと対戦する。

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、バンクーバー・ホワイトキャップスvsレアル・ソルトレイクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ホワイトキャップス対ソルトレイクの試合日程・キックオフ時間

MLSレギュラーシーズンのバンクーバー・ホワイトキャップスvsレアル・ソルトレイクは、日本時間2026年2月22日(日)にホワイトキャップスのホーム、BCプレイス・スタジアムで開催される。

  • 大会：MLS 2026 レギュラーシーズン第1節
  • 日時：2026年2月22日(日) 9:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：バンクーバー・ホワイトキャップス vs レアル・ソルトレイク
  • 会場：BCプレイス・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はApple TV公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

ホワイトキャップス対ソルトレイクの放送・配信予定

Apple TV無料トライアル視聴

Apple TVでMLSを全試合独占配信！7日間無料トライアルあり今すぐ視聴

ホワイトキャップス対ソルトレイクの視聴方法

MLS 2026シーズンは、Apple TVが唯一の全試合配信プラットフォームとなる。レギュラーシーズンはもちろん、プレーオフやMLSカップまで、シーズンを通して視聴できる体制が整えられている。

2026年からは従来の「MLS Season Pass」が終了。Apple TVの基本サブスクリプション(月額900円)に統合される形となり、登録者は追加料金なしで全510試合を視聴可能となる。リーグスカップ、MLSオールスターゲーム、Campeones Cup、MLSカップ・プレーオフもすべて対象だ。

さらに、世界100以上の国と地域でブラックアウト(放送制限)なしのライブ配信・オンデマンド配信を実施。日本人選手が過去最多となる8名参戦するシーズンでもあり、日本市場向けのコンテンツ強化も進められている。7日間の無料トライアルを設けられている。

MLS 2026配信概要

  • 配信プラットフォーム：Apple TV
  • 対象試合：レギュラーシーズン全510試合＋全公式大会
  • 追加料金：なし(Apple TV月額900円に含まれる)
  • 視聴形態：ライブ配信＋オンデマンド
  • 地域制限：ブラックアウトなし(世界100以上の国・地域)
  • 無料トライアル：7日間

Apple TVでMLSを全試合配信！7日間無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

ホワイトキャップス対ソルトレイク｜チーム情報

バンクーバー ホワイトキャップス vs レアルソルトレイク 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • J. Soerensen

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Mastroeni

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VAN
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

RSL
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

VAN

直近の 5 試合

RSL

2

勝利

0

引分け

3

勝利

8

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

0