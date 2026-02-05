明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するV・ファーレン長崎の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
V・ファーレン長崎｜最新試合予定・放送局
V・ファーレン長崎｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|後藤 雅明
|GK
|13
|波多野 豪
|FC東京／新加入
|GK
|26
|井岡 海都
|GK
|30
|ルカ ラドティッチ
|秋田／復帰
|DF
|3
|関口 正大
|DF
|4
|エドゥアルド
|DF
|6
|江川 湧清
|DF
|17
|高畑 奎汰
|DF
|23
|米田 隼也
|DF
|25
|櫛引 一紀
|DF
|29
|新井 一耀
|DF
|37
|佐々木 奈琉
|早稲田大学／新加入
|DF
|38
|田所 莉旺
|DF
|45
|ノ ヒョンジュン
|ボイン高校(韓国)／新加入
|DF
|48
|照山 颯人
|DF
|50
|進藤 亮佑
|C大阪／新加入
|MF
|5
|山口 蛍
|MF
|8
|岩崎 悠人
|福岡／新加入
|MF
|10
|マテウス ジェズス
|MF
|14
|名倉 巧
|MF
|16
|エメルソン
|MF
|19
|澤田 崇
|MF
|20
|中村 慶太
|MF
|21
|ディエゴ ピトゥカ
|MF
|22
|翁長 聖
|MF
|24
|山田 陸
|MF
|33
|笠柳 翼
|MF
|34
|松本 天夢
|MF
|41
|長谷川 元希
|新潟／新加入
|MF
|44
|鍋島 暖歩
|東洋大学／新加入
|FW
|9
|チアゴ サンタナ
|浦和／新加入
|FW
|11
|ノーマン キャンベル
|ラナースFC(デンマーク)／新加入
|FW
|18
|山﨑 凌吾
|FW
|28
|七牟禮 蒼杜
|FC大阪／復帰
|FW
|32
|ジョップ セリンサリウ
|高知／復帰
|FW
|39
|洪 怜鎭
|法政大学／新加入
V・ファーレン長崎戦のおすすめ視聴方法
V・ファーレン長崎が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
