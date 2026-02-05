Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
nagasaki-202511(C)Getty Images
Yuta Tokuma

V・ファーレン長崎 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するV・ファーレン長崎の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグの長崎戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場するV・ファーレン長崎の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

V・ファーレン長崎｜最新試合予定・放送局

V・ファーレン長崎 対 サンフレッチェ広島
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
BS10
ヴィッセル神戸 対 V・ファーレン長崎
DMM×DAZNホーダイ
名古屋グランパス 対 V・ファーレン長崎
DMM×DAZNホーダイ
V・ファーレン長崎 対 セレッソ大阪
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
NHK(地域)

V・ファーレン長崎｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1後藤　雅明 
GK13波多野　豪FC東京／新加入
GK26井岡　海都 
GK30ルカ　ラドティッチ秋田／復帰
DF3関口　正大 
DF4エドゥアルド 
DF6江川　湧清 
DF17高畑　奎汰 
DF23米田　隼也 
DF25櫛引　一紀
DF29新井　一耀 
DF37佐々木　奈琉早稲田大学／新加入
DF38田所　莉旺 
DF45ノ　ヒョンジュンボイン高校(韓国)／新加入
DF48照山　颯人 
DF50進藤　亮佑C大阪／新加入
MF5山口　蛍 
MF8岩崎　悠人福岡／新加入
MF10マテウス　ジェズス 
MF14名倉　巧 
MF16エメルソン 
MF19澤田　崇 
MF20中村　慶太
MF21ディエゴ　ピトゥカ 
MF22翁長　聖 
MF24山田　陸 
MF33笠柳　翼 
MF34松本　天夢
MF41長谷川　元希新潟／新加入
MF44鍋島　暖歩東洋大学／新加入
FW9チアゴ　サンタナ浦和／新加入
FW11ノーマン　キャンベルラナースFC(デンマーク)／新加入
FW18山﨑　凌吾 
FW28七牟禮　蒼杜FC大阪／復帰
FW32ジョップ　セリンサリウ高知／復帰
FW39洪　怜鎭法政大学／新加入

V・ファーレン長崎戦のおすすめ視聴方法

V・ファーレン長崎が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

百年構想リーグ全試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額最安値で登録

広告
0