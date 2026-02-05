Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoウニオン・ベルリン
Alte Foersterei
team-logoフランクフルト
Yuta Tokuma

【2月7日】ウニオン・ベルリンvsフランクフルトのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第21節

【堂安律出場予定】2025-26ブンデスリーガ第21節、ウニオン・ベルリン対アイントラハト・フランクフルトのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第21節が日本時間2026年2月7日(土)に開催され、ウニオン・ベルリンと、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトが対戦する。

本記事では、ウニオン・ベルリンvsフランクフルトの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ウニオン・ベルリンvsフランクフルト｜試合日程・キックオフ時間

ウニオン・ベルリンvsフランクフルトは、日本時間2月7日(土)にウニオン・ベルリンのホーム、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第21節
  • 日時：2026年2月7日(土)4:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウニオン・ベルリン vs ハンブルガーSV
  • 会場：シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ

ウニオン・ベルリンvsフランクフルト｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第21節のウニオン・ベルリンvsハンブルガーSVは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ウニオン・ベルリンvsフランクフルトのおすすめ視聴方法

ウニオン・ベルリンvsフランクフルトチーム情報

ウニオン・ベルリン vs フランクフルト 予想スタメン

ウニオン・ベルリンHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestSGE
1
フレデリク・レノウ
14
レオポルト・ケルフェルド
28
クリストファー・トリンメル
5
ダニーリョ・ドゥキ
19
ヤニク・ハベラー
7
オリバー・バーク
11
チョン・ウヨン
6
アジョシャ・ケムライン
34
スタンリー・エンソキ
8
ラニ・ケディラ
23
アンドレイ・イリッチ
40
カウア
4
ロビン・コッホ
3
アルトゥール・テアトル
5
オーレル・アメンダ
20
堂安律
6
オスカル・ホイルンド
27
マリオ・ゲッツェ
21
ナサニエル・ブラウン
16
ヒューゴ・ラーション
13
ラスムス・クリステンセン
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ

3-4-2-1

SGEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ステフェン・バウムガルト

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • デニス・シュミット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FCU
-直近成績

ゴールを許す
5/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

SGE
-直近成績

ゴールを許す
7/14
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FCU

直近の 5 試合

SGE

2

勝利

2

引分け

1

Win

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0