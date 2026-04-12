ウニオン・ベルリンに女性監督が誕生…バウムガルト解任で暫定監督として就任

ブンデスリーガ1部で歴史的なニュースが発表された。

現在、ブンデスリーガで11位のウニオン・ベルリンが11日にハイデンハイムに敗れた数時間後、シュテファン・バウムガルト監督を解任。その後任として、女性監督のマリー＝ルイーズ・エタが暫定監督に就任することを発表した。

クラブの男子プロサッカー部門ディレクター、ホルスト・ヘルト氏は声明で「我々の状況は依然として危うく、リーグ残留を確実にするために早急に勝ち点が必要だ。「今シーズンの後半戦はこれまで非常に残念な結果に終わっており、リーグ順位に惑わされることは許されない」と述べた。

「冬休み明けからの14試合で2勝にとどまり、ここ数週間のパフォーマンスを見る限り、現在の体制のままでは状況を好転させられるという確信が持てません。そのため、新たなスタートを切ることにしました。マリー＝ルイーズ・エタ氏が、予定通り夏に女子プロチームのヘッドコーチに就任する前に、暫定的にこの役職を引き受けてくれることに同意してくれたことを大変嬉しく思っている」

エタは2023-24シーズン、ウニオン・ベルリンで男子ブンデスリーガのアシスタントコーチを務めた初の女性として、すでに歴史に名を刻んでいる。そのシーズン中、エタはネナド・ビエリツァ監督が3試合の出場停止処分を受けた際に監督代行を務め、男子ブンデスリーガで試合を指揮した初の女性となった。

なお、エタ氏は来シーズンからはウニオン・ベルリンの女子チームを率いることになる。