日本時間2025年12月4日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、ウニオン・ベルリンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、ウニオン・ベルリンvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ウニオン・ベルリンvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

ウニオン・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間12月4日(木)にウニオン・ベルリンのホーム、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで開催される。

大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16

日時：2025年12月4日(木) 4:45キックオフ／日本時間

対戦：ウニオン・ベルリン vs バイエルン・ミュンヘン

会場：シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ

ウニオン・ベルリンvsバイエルン｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のウニオン・ベルリンvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ウニオン・ベルリンvsバイエルンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ウニオン・ベルリンvsバイエルン チーム情報

