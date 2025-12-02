このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
DFBポカール
team-logoウニオン・ベルリン
Alte Foersterei
team-logoバイエルン
Yuta Tokuma

【12月4日】ウニオン・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜DFBポカール ラウンド16

【伊藤洋輝出場予定】DFBポカール2025-26 ラウンド16、ウニオン・ベルリン対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年12月4日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、ウニオン・ベルリンと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

本記事では、ウニオン・ベルリンvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ウニオン・ベルリンvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

ウニオン・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間12月4日(木)にウニオン・ベルリンのホーム、シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライで開催される。

  • 大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16
  • 日時：2025年12月4日(木) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウニオン・ベルリン vs バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ

ウニオン・ベルリンvsバイエルン｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のウニオン・ベルリンvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ウニオン・ベルリンvsバイエルンのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ウニオン・ベルリンvsバイエルン チーム情報

ウニオン・ベルリン vs バイエルン 予想スタメン

ウニオン・ベルリンHome team crest

3-4-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
フレデリク・レノウ
14
レオポルト・ケルフェルド
5
ダニーリョ・ドゥキ
4
ディオゴ・レイテ
13
アンドラス・シェーファー
39
デリック・ケーン
8
ラニ・ケディラ
28
クリストファー・トリンメル
23
アンドレイ・イリッチ
19
ヤニク・ハベラー
10
イリヤース・アンサ
1
マヌエル・ノイアー
44
ヨシプ・スタニシッチ
4
ヨナタン・ター
27
コンラート・ライマー
2
ダヨ・ウパメカノ
7
セルジュ・ニャブリ
17
マイケル・オリーセ
6
ヨズア・キミッヒ
8
レオン・ゴレツカ
14
ルイス・ディアス
9
ハリー・ケイン

4-2-3-1

FCBAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ステフェン・バウムガルト

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCU
-直近成績

ゴールを許す
6/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
14/9
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

FCU

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

2

引分け

3

勝利

4

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

