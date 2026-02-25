CLラウンド16進出チームが決定…実現する可能性があるカードは？

チャンピオンズリーグ・ノックアウトフェーズプレーオフが行われ、ラウンド16進出チームが出揃った。

25日に行われた一戦ではアタランタが逆転でドルトムントを撃破。初戦を0-2と落としていたが、ホームで4-1と勝利。終了間際のPKが決勝点となり、合計スコア4-3で突破を決めた。

初戦を2-5と落としていたユヴェントス。ガラタサライ戦では37分にPKで先制するも、48分にロイド・ケリーが一発退場に。それでも、後半にフェデリコ・ガッティとウェストン・マッケニーのゴールで合計スコア5-5と追いつく。延長戦に突入すると、ヴィクター・オシムヘンがガラタサライをリードさせる貴重な１点を奪う。延長後半にもガラタサライにゴールが生まれ、試合は3-2で終了。合計スコア5-7でガラタサライが突破した。

レアル・マドリーはジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカに連勝でラウンド16へ進出。パリ・サンジェルマンはモナコとの同国対決を制し、ラウンド16ではバルセロナかチェルシーと対戦することが決まった。

抽選会は現地時間27日に行われるが、現時点での組み合わせ可能性は以下の通り。

パリ・サンジェルマンvsバルセロナorチェルシー

ガラタサライvsリヴァプールorトッテナム

レアル・マドリーvsスポルティングCP orマンチェスター・シティ

アタランタvsアーセナルorバイエルン

ニューカッスルvsバルセロナorチェルシー

アトレティコ・マドリーvsリヴァプールorトッテナム

ボデ/グリムトvsスポルティングCP orマンチェスター・シティ

レヴァークーゼンvsアーセナルorバイエルン