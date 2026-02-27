CLラウンド16カードが決定！ レアル・マドリーvsマン・Cが実現

2025-26シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16組み合わせ抽選会が27日に行われ、対戦カードが決まった。

CLでは、36クラブが参加したリーグフェーズを1位～8位で終えた8クラブがそのままベスト16へ。9位～24位のチームはホーム＆アウェーのプレーオフを戦い、レアル・マドリーやパリ・サンジェルマンなどが16強入りを決めた。

そしてラウンド16の組み合わせでは、レアル・マドリーとマンチェスター・シティのカードが実現。遠藤航が所属するリヴァプールはガラタサライとの対戦が決まった。そのほか、伊藤洋輝が所属するバイエルンは、アタランタと激突。守田英正が所属するスポルティングCPはボデ/グリムトと相まみえる。

ラウンド16はファーストレグが3月10日と11日、セカンドレグが同17日と18日に開催される。

■CLラウンド16組み合わせ

パリ・サンジェルマンvsチェルシー

ガラタサライvsリヴァプール

レアル・マドリーvsマンチェスター・シティ

アタランタvsバイエルン

ニューカッスルvsバルセロナ

アトレティコ・マドリーvsトッテナム

ボデ/グリムトvsスポルティングCP

レヴァークーゼンvsアーセナル