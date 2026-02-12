26-27UNL組み合わせが決定…フランス、イタリア、ベルギー、トルコが同組。王者ポルトガルはノルウェーなどと対戦

2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグ（UNL）の組み合わせが決まった。

2018年に創設され、2026-27シーズンで5度目の開催となるUNL。リーグ間での昇格や降格が設けられ、結果はEURO予選やワールドカップ欧州予選にも影響を与える。前回大会は、ポルトガル代表が連覇を目指したスペイン代表を下して、第1回大会以来となる2度目の優勝を飾った。

9月の開幕を前に12日に組み合わせ抽選会が開催され、各リーグ各グループの組み合わせが決定。前回王者ポルトガルは、デンマーク、ノルウェー、ウェールズとリーグAグループ4に入った。また、グループAリーグ1にはフランス、イタリア、ベルギー、トルコの強豪4カ国が入ることが決まった。

なお、2026-27シーズンのUNLは9月24日に初戦を迎え、翌年2027年6月13日に決勝が予定されている。

2026-27シーズンのUNL組み合わせは以下の通り。

▼リーグA

グループA1：フランス、イタリア、ベルギー、トルコ

グループA2：ドイツ、オランダ、セルビア、ギリシャ

グループA3：スペイン、クロアチア、イングランド、チェコ

グループA4：ポルトガル、デンマーク、ノルウェー、ウェールズ

▼リーグB

グループB1：スコットランド、スイス、スロベニア、北マケドニア

グループB2：ハンガリー、ウクライナ、ジョージア、北アイルランド

グループB3：イスラエル、オーストリア、アイルランド、コソボ

グループB4：ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、スウェーデン

▼リーグC

グループC1：アルバニア、フィンランド、ベラルーシ、サンマリノ

グループC2：モンテネグロ、アルメニア、キプロス、ラトビアorジブラルタル

グループC3：カザフスタン、スロバキア、フェロー諸島、モルドバ

グループC4：アイスランド、ブルガリア、エストニア、ルクセンブルクorマルタ

▼リーグD

グループD1：ラトビアorジブラルタル、ルクセンブルクorマルタ、アンドラ

グループD2：リトアニア、アゼルバイジャン、リヒテンシュタイン