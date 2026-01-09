AFC U23アジアカップサウジアラビア2026が1月6日に開幕。1月10日(土)に開催されるグループステージ第2節でU23日本代表はU23UAE代表と対戦する。

本記事では、UAE代表vs日本代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

UAEvs日本｜開催日程・キックオフ時間は？

大会：AFCU23アジアカップサウジアラビア2026

カード：U23 UAE代表 vs U23日本代表

会場：キング・アブドゥラ・スポーツ・シティ・ホール・スタジアム

日程：2026年1月10日(土)20:30キックオフ／日本時間

UAEvs日本｜テレビ放送・ネット配信予定は？

U23アジアカップグループステージ第2節UAE代表vs日本代表は『DAZN』がライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

U23アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFCU23アジアカップサウジアラビア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

