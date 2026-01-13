10得点・無失点の3連勝に手応え…U-23日本代表の10番・佐藤龍之介「連動性や雰囲気も良い」

U-23日本代表の10番を背負うMF佐藤龍之介がアジアカップ決勝トーナメントに向け、『DAZN』のインタビューで意気込みを語った。

U-23日本代表は13日、アジアカップグループステージ3戦目でカタールと対戦。前半に先制点を挙げると、途中出場の佐藤が終盤にダメ押し弾を記録する。2-0と勝利し、日本は3戦全勝で準々決勝進出を決めている。

10得点・無失点というチーム状況について佐藤は「連動性のところもすごい良くなってますし、チームとして雰囲気のところも良くなっている。この先1発勝負のトーナメントになりますけど、いい準備ができて、できてるかなと思います」と手応えを語った。

自身のゴールについては「相手のパスミスと言ったらあれですけど、そのシーンをしっかりとものにできて、いい形で得点できたのでよかったなと思います」と振り返った。

準々決勝ではヨルダンと対戦する日本。佐藤は「しっかりと点を奪いきるとところと、守り切るっていうその大事なところが1番大事だと思うので、そういったところは固くやっていきたいなって思います」と語った。

【U-23日本代表の次戦】

AFC U-23アジアカップ 2026

準々決勝

日本 vs ヨルダン

日時：1月16日（金）20時30分キックオフ

配信：DAZN