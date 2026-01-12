U-23日本代表が、「AFC U23アジアカップ サウジアラビア 2026」の決勝トーナメントに進出している。

本記事では、日本の決勝トーナメント試合日程、キックオフ時刻、対戦カードを紹介する。

U23アジアカップ決勝Tの日本戦キックオフ日時は？

日本はグループB第2節終了時点で突破が決定。1位または2位で決勝トーナメント準々決勝に進出する。グループB1位だった場合は日本時間2026年1月16日(金)にグループA2位、グループB2位だった場合は17日(土)にグループA1位と対戦する予定だ。

なお、日本の順位が決定するグループB最終節U-23カタール代表戦は日本時間1月14日(水)午前1:30にキックオフを迎える。

日本戦となる可能性がある決勝T準々決勝のキックオフ時刻は以下の通り。

ラウンド 条件 キックオフ日時 対戦相手 準々決勝 グループB 1位通過 2026年1月16日(金)

20:30 グループA 2位

(ベトナム/ヨルダン/サウジアラビア/キルギス) グループB 2位通過 2026年1月17日(土)

0:30 グループA 1位

(ベトナム/ヨルダン/サウジアラビア)

※すべて日本時間。

U23アジアカップ決勝Tの中継予定

日本戦を含むU23アジア杯の全試合は、ネット『DAZN』がライブ配信を予定。地上波テレビ放送やその他のプラットフォームによるライブ配信などは行われない。

U23アジアカップ決勝Tのおすすめ視聴方法

