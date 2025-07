U-NEXT上半期ランキング2025年版｜映画・アニメ・ドラマ別に人気No.1作品を紹介｜ラストマイル・御上先生など人気作品多数

U-NEXT2025上半期視聴数ランキング|映画・アニメ・国内ドラマ・韓国ドラマ・海外ドラマの人気作品(薬屋のひとりごと・ラストマイルなど)を一挙紹介。

動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年7月11日(金)に「U-NEXT 2025年上半期ランキング」を発表した。

本記事では、U-NEXT 2025年上半期ランキングについて紹介する。

U-NEXTとは?|映画・アニメ・電子書籍まで揃う“全部入り”のエンタメ特化型サブスク

U-NEXT(ユーネクスト)は、株式会社U-NEXTが運営する日本発の定額制動画配信サービス。月額2,189円(税込)で、映画、ドラマ、アニメ、バラエティなどの映像作品に加え、電子書籍や雑誌も楽しめる“動画+読み物”のハイブリッド型エンタメサブスクだ。

見放題対象の動画作品は約32万本以上(2025年7月時点)、レンタル作品を含めると36万本超。さらに、毎月1200円分のU-NEXTポイントが自動付与され、新作映画のレンタル、電子書籍の購入、映画館での割引チケット発行などにも使える。実質的に月額費用の一部が還元される仕組みとなっている。書籍コンテンツも充実しており、電子書籍の配信数は約100万冊以上、雑誌は約190誌が読み放題対象(2025年7月現在)。アニメや漫画の原作をそのまま購入・閲覧できるほか、ラノベやビジネス書などの幅広いジャンルも網羅されている。

ファミリー向けの機能として、1契約で最大4つのアカウントを個別に作成可能。視聴履歴やレコメンドも分離されるため、家族でのシェア利用にも最適。さらに、同時視聴は4台まで対応しており、利便性も高い。

初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、見放題コンテンツ・読み放題雑誌・ポイント特典すべてをフルに体験できる。

U-NEXT 2025年上半期ランキングは?|話題作から独占配信まで“覇権級”が勢揃い

2025年上半期のU-NEXTランキングでは、各ジャンルで今年を象徴する顔ともいえる作品たちが堂々の1位を獲得した。

映画部門で首位に輝いたのは、劇場公開時から社会現象となった『ラストマイル』。興行収入は59億円を突破し、第48回日本アカデミー賞では10部門で優秀賞を受賞するなど、国内映画シーンに大きなインパクトを残した作品だ。サスペンスと感動が交錯するストーリーが幅広い層から支持を集め、配信後も高い再生数を記録している。

海外ドラマ部門では、『THE LAST OF US シーズン2』が圧倒的な人気を誇った。2023年に放送されたシーズン1で世界的なヒットを記録した本作は、PlayStation 4向けのゲーム『The Last of Us Part II』をもとに描かれており、緻密な心理描写とサバイバルドラマが重厚に絡み合う展開が評価された。ゲームファンだけでなく、映像作品としての完成度の高さでも話題を呼んだ。

国内ドラマ部門の1位は、2025年1月にTBS系の日曜劇場枠で放送された『御上先生』。松坂桃李が演じる文科省のエリート官僚が高校教師となり、令和の18歳たちとともに日本の教育制度に蔓延る腐敗に立ち向かう――というスケール感ある物語が多くの視聴者の心を打ち、配信でも高評価を獲得した。

韓国ドラマ部門では、ムン・ガヨン主演のラブコメ『あいつは黒炎竜』がランキングを制した。ツンデレ気味な男子高校生と初心な女子の恋模様を描いた本作は、コメディタッチながら感情の機微を丁寧にすくい取った演出が特徴。相手役を務めた注目の若手俳優チェ・ヒョヌクの存在感も、視聴熱を押し上げた要因のひとつだ。

アニメ部門では、前作が2024年年間ランキング1位だった『薬屋のひとりごと』の第2期が引き続きトップをキープ。主人公・猫猫の痛快なキャラクターに加え、後宮を舞台としたミステリー要素や複雑な人間関係が絶妙に絡み合う構成は、多くの層に刺さった。老若男女問わず“今期も見逃せないアニメ”としての地位を確立している。

<映画>

1.ラストマイル

2.キングダム 大将軍の帰還

3.はたらく細胞

4.ヴェノム:ザ・ラストダンス

5.陪審員2番(★見放題)

6.室井慎次 敗れざる者

7.夏目アラタの結婚

8.もしも徳川家康が総理大臣になったら

9.366日

10.室井慎次 生き続ける者

※特記がない作品はレンタル作品。一部、見放題対象作品(★)を含む

<海外ドラマ>

1.THE LAST OF US シーズン2

2.フロム-閉ざされた街-シーズン3

3.ザ・ピット/ピッツバーグ救急医療室

4.FBI:特別捜査班シーズン5

5.AND JUST LIKE THAT...シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章

6.ウォーキング・デッド:デッド・シティシーズン2

7.ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテルシーズン3

8.マドモアゼル・ホームズの捜査日記

9.ファイア・カントリーシーズン2

10.メイフェア家の魔女たちシーズン1

<国内ドラマ>

1.御上先生

2.対岸の家事~これが、私の生きる道!~

3.クジャクのダンス、誰が見た?

4.まどか26歳、研修医やってます!

5.キャスター

6.夫よ、死んでくれないか

7.御曹司に恋はムズすぎる

8.イグナイト-法の無法者-

9.フォレスト

10.五十嵐夫妻は偽装他人

<韓国ドラマ>

1.あいつは黒炎竜

2.オク氏夫人伝-偽りの身分真実の人生-

3.春画恋愛物語

4.魔女-君を救うメソッド-

5.バニーとお兄さんたち

6.善意の競争

7.禁酒をお願い

8.烈女パク氏契約結婚伝

9.ナミブ―砂漠と海の夢―

10.夜に咲く花

<アニメ>

1.『薬屋のひとりごと』第2期

2.SAKAMOTO DAYS

3.俺だけレベルアップな件Season2-Arise from the Shadow-

4.チ。ー地球の運動についてー

5.最強の王様、二度目の人生は何をする?

6.新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。

7.没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた

8.劇場版『名探偵コナン黒鉄の魚影(サブマリン)』

9.ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います

10.悪役令嬢転生おじさん

※集計期間:2025/1/1~2025/6/8

※2024年12月1日以降に配信された「映画」「海外ドラマ」「国内ドラマ」「韓流ドラマ」「アニメ」作品を対象に視聴人数を抽出

