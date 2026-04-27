TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演のライブ配信予定・視聴方法

TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演が4月28日（火）、MUFGスタジアム（国立競技場）で開催される。

本記事では、TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演の日程や放送予定、視聴方法を紹介する。

TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演｜概要

世界的人気を誇る9人組ガールズグループTWICEのワールドツアー「THIS IS FOR」の日本追加公演が4月25日、26日、28日の3日間、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催される。

本公演はデビュー10周年を記念して2025年から開催中の特別ライブとなっており、国内8公演・40万人を動員したツアーの反響の大きさを受け、急遽追加公演が決定した。

放送・配信予定

「THIS IS FOR」の日本追加公演は、4月28日公演の模様がU-NEXTで独占ライブ配信される。視聴料は5000円(税込)となっている。

TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演

U-NEXTの視聴方法

TWICE ワールドツアー「THIS IS FOR」IN JAPAN 追加公演はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象外となるため、U-NEXT月額会員でも5,000円(税込)の視聴料が必要となる。

見放題プランは31日間無料トライアルを実施中だ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年4月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください