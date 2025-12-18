このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Kaori sakamoto 202511(C)Getty images
Tsutomu Maeda

全日本フィギュアスケート選手権2025の地上波中継・TVer配信はある？

【鍵山優真・坂本花織ら出場予定】オリンピック代表最終選考会でもある全日本フィギュアスケート選手権2025は地上波テレビ中継される？TVer配信はある？放送・配信局を紹介。

全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。

本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の中継局を紹介する。

全日本フィギュアスケート選手権2025の開催期間は？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)の開会式からスタート。22日(月)まで各競技が連日行われるが、21日(日)にはミラノ・コルティナオリンピックの日本代表を決定する。男女シングルの出場枠はわずか3枠となっている。

なお、22日(月)にはメダリスト・オン・アイスも開催予定だ。

【中継局一覧】全日本フィギュアスケート選手権2025の地上波中継・TVer配信はある？

全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

TVerなどその他のネット配信プラットフォームや、地上波テレビ放送は予定されていない。

チャンネル形態内容
FODプレミアム(Amazonあり)ネット全競技・全演技ライブ配信
FOD(無料)ネット開会式/滑走順抽選・男女メダリスト/五輪代表会見をライブ配信
フジテレビTWOテレビ(衛星放送/CS)注目競技・演技を生中継・録画放送
地上波各局テレビ×
U-NEXTネット×
ABEMAネット×
DAZNネット×

全日本フィギュアスケート選手権2025の放送・配信スケジュール

全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信スケジュールは以下の通り。

開催日開始時刻種目・イベント放送・配信
12月18日(木)18:30～19:30開会式/滑走順抽選FOD(無料)
12月19日(金)12:30～男子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
17:10～女子シングル ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
12月20日(土)13:30～ジュニアリズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:10～アイスダンス リズムダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
15:50～ペア ショートFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
16:45～男子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～男子メダリスト会見FOD(無料)
12月21日(日)13:10～ジュニアフリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
14:00～アイスダンス フリーダンスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
15:15～ペア フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
16:45～女子シングル フリーFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
表彰式後～女子メダリスト会見/五輪代表会見FOD(無料)
12月22日(月)15:00～18:00メダリスト・オン・アイスFODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)

※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。

全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法

全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

