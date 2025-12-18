全日本フィギュアスケート選手権2025が、12月18日(木)から22日(月)まで行われる。
本記事では、全日本フィギュアスケート選手権2025の中継局を紹介する。
全日本フィギュアスケート選手権2025の開催期間は？
全日本フィギュアスケート選手権2025は、12月18日(木)の開会式からスタート。22日(月)まで各競技が連日行われるが、21日(日)にはミラノ・コルティナオリンピックの日本代表を決定する。男女シングルの出場枠はわずか3枠となっている。
なお、22日(月)にはメダリスト・オン・アイスも開催予定だ。
【中継局一覧】全日本フィギュアスケート選手権2025の地上波中継・TVer配信はある？
全日本フィギュアスケート選手権2025は、テレビ放送がCS『フジテレビTWO』、ネット配信がネット『FOD』で中継予定。『フジテレビTWO』では注目種目を中心に生中継・録画放送されるのに対し、『FOD』では全競技・全演技ライブ配信を予定している。また、『FOD』では開会式・滑走順抽選、男子メダリスト会見、女子メダリスト会見および五輪代表会見が無料配信される。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。
TVerなどその他のネット配信プラットフォームや、地上波テレビ放送は予定されていない。
|チャンネル
|形態
|内容
|FODプレミアム(Amazonあり)
|ネット
|全競技・全演技ライブ配信
|FOD(無料)
|ネット
|開会式/滑走順抽選・男女メダリスト/五輪代表会見をライブ配信
|フジテレビTWO
|テレビ(衛星放送/CS)
|注目競技・演技を生中継・録画放送
|地上波各局
|テレビ
|×
|U-NEXT
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|DAZN
|ネット
|×
全日本フィギュアスケート選手権2025の放送・配信スケジュール
全日本フィギュアスケート選手権2025のテレビ放送・ネット配信スケジュールは以下の通り。
|開催日
|開始時刻
|種目・イベント
|放送・配信
|12月18日(木)
|18:30～19:30
|開会式/滑走順抽選
|FOD(無料)
|12月19日(金)
|12:30～
|男子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/12:30～17:00 第1～5G)
|17:10～
|女子シングル ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/17:10～20:00 第1～3G)
|12月20日(土)
|13:30～
|ジュニアリズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:10～
|アイスダンス リズムダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|15:50～
|ペア ショート
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:30～16:20)
|16:45～
|男子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|男子メダリスト会見
|FOD(無料)
|12月21日(日)
|13:10～
|ジュニアフリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
|14:00～
|アイスダンス フリーダンス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|15:15～
|ペア フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/13:10～16:30)
|16:45～
|女子シングル フリー
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/16:45～19:00 第1～2G)
|表彰式後～
|女子メダリスト会見/五輪代表会見
|FOD(無料)
|12月22日(月)
|15:00～18:00
|メダリスト・オン・アイス
|FODプレミアム(Amazonあり)
フジテレビTWO(生中継/15:00～18:00)
※スケジュールは予告なく変更になる場合があります。
※FOD無料配信は会員以外でも視聴可能。
全日本フィギュアスケート選手権2025のおすすめ視聴方法
全日本フィギュアスケート選手権2025は『FOD』で全日程をライブ配信予定。前述の通り、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に全日本フィギュアスケート選手権2025を視聴することが可能だ。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。