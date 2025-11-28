このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoカターレ富山
team-logoブラウブリッツ秋田
【富山vs秋田を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月29日】カターレ富山vsブラウブリッツ秋田の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、カターレ富山対ブラウリッツ秋田のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、カターレ富山とブラウブリッツ秋田が対戦する。

【J2第38節】富山vs秋田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、カターレ富山vsブラウブリッツ秋田の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

カターレ富山vsブラウブリッツ秋田｜試合日程・キックオフ時間

カターレ富山vsブラウブリッツ秋田は、11月29日(土)に富山のホーム、富山県総合運動公園陸上競技場で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田
  • 会場：富山県総合運動公園陸上競技場

【J2第38節】富山vs秋田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

カターレ富山vsブラウブリッツ秋田｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のカターレ富山vsブラウブリッツ秋田は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第38節】富山vs秋田をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

カターレ富山vsブラウブリッツ秋田のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

カターレ富山vsブラウブリッツ秋田 チーム情報

カターレ富山 vs ブラウブリッツ秋田 スタメン

カターレ富山Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-4-2

Home team crestBLA
1
田川知樹
13
深澤壯太
4
神山京右
3
香川勇気
24
河井陽介
28
布施谷翔
22
椎名伸志
32
溝口駿
7
佐々木陽次
11
小川慶治朗
39
古川真人
1
山田元気
71
畑橋拓輝
2
岡崎亮平
13
才藤龍治
16
村松航太
25
藤山智史
9
中村亮太
29
佐藤大樹
20
吉岡雅和
40
佐川洸介
34
鈴木翔大

4-4-2

BLAAway team crest

KAT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 安達亮

BLA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田謙

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

KAT
-直近成績

ゴールを許す
5/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

BLA
-直近成績

ゴールを許す
2/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

KAT

直近の 5 試合

BLA

1

Win

2

引分け

2

勝利

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

0