トッテナム浜野まいかが移籍後初得点！さらに1アシスト記録して合計10得点生まれた激戦勝利に貢献

トッテナムの浜野まいかが移籍後初ゴールを奪った。

15日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第16節でトッテナムは敵地でアストン・ヴィラと対戦。トッテナムの浜野は中盤の右サイドで、古賀塔子はセンターバックで先発出場した。

先に試合を動かしたのはトッテナム。10分にジュリー・ブラクスタッドからのパスを受けたシグネ・ゴープセットが左足でニアサイドにシュートを突き刺して先制点をもたらす。しかし、その6分後にアストン・ヴィラがすかさず反撃。ノエル・マリッツの自陣からのスルーパスに抜け出したカースティ・ハンソンが冷静にニアサイドに流し込んで試合は振り出しに。

それでも、その3分後の19分にトッテナムが勝ち越し。主将ベサニー・イングランドが放ったシュートは相手DFに当たって、相手GKの頭上を超すループシュートになってネットを揺らした。さらに、26分にはオリヴィア・ホルトが左サイドの角度のないところからシュートを決めてリードを広げる。

後半に入ると、アストン・ヴィラが反撃に出て68分にオリアンヌ・ジャン・フランソワが敵陣でボールを奪うと、そのままペナルティエリア内に侵入。右足で放ったシュートは、相手DFに当たってループ気味にゴールに吸い込まれた。しかし、直後にトッテナムがリードを取り戻す。カティンカ・タンベリがペナルティエリアアーク付近からこぼれ球を右足で叩き込でチーム4点目。

そして72分に浜野に待望の得点が生まれる。ハーフウェイライン付近でスルーパスを受けた同選手は、相手GKをいなして、コントロールされたシュートをファーサイドに沈める。なお、今冬の移籍市場でチェルシーから期限付きで加入した浜野にとってこれが移籍後初得点となった。

その後、3点ビハインドになったもののアストン・ヴィラは諦めず、80分にチーム3点目をマーク。右サイドからのリン・ウィルムスのクロスをハンソンが押し込んで2点差に。それでも、その2分後に浜野のアシストからタンベリがゴールに流し込んでチーム6得点目。85分にはマチルダ・ヴィンバーグのCKにブラクスタッドがニアサイドで頭で合わせてチーム7点目を挙げた。

試合はこのまま終わり、浜野が1得点1アシストを記録したトッテナムが7-3でアストン・ヴィラを下した。